‘İktidarı eleştirdiğini zaman ‘örgüt üyesi’ oluyorsunuz’

1HaberVar Platformu için başlatılan soruşturmaya ilişkin konuşan Gazeteci İbrahim Aslan: İktidarı eleştiren haber yaptığınızda örgüt üyesi oluyorsunuz

1HaberVar Platformu hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin konuşan Gazeteci İbrahim Aslan, “İktidarı eleştiren haberler yaptığınızda örgü üyesi oluyorsunuz” dedi.

Kapatılan televizyon ve radyo çalışanlarının bir araya gelerek oluşturduğu 1HaberVar Platformu hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Basın yayın yoluyla PKK propagandası yapmak” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 16 Nisan referandumundan bu yana 1HaberVar’ın adım adım takip edildiği de ortaya çıktı.

‘HABERCİLİĞİMİZ SORGULANIYOR’

Soruşturma açılmasını değerlendiren 1HaberVar Platformu Editörü İbrahim Aslan, soruşturmada platformun HDP’ye ilişkin yaptığı haberler yaptığı için “PKK/KCK propagandası” yapmakla suçlanmasının skandal olduğunu ifade etti. HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın tutuklanması ve milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yapılan basın açıklamasına dair haberin de “suç delili” olarak gösterildiğine dikkat çeken Aslan, “HDP’nin ‘örgüt’ olması, bizim ise basın üzerinden ‘propaganda’ yapmamız ilginç. Bütün ajans ve televizyonlar bu haberi yayınladı” dedi.

Suçlama konusu olan 99 video içerisinde programlarına konuk kişinin kullandığı “Kürdistan” ve yine HDP’nin Yüksekdağ’ın milletvekilliğinin düşürülmesi sonrası yaptığı basın açıklamasında sarf edilen “Siyasi irademizdir” kelimelerinin de suç sayıldığını dile getiren Aslan, “Sorgulanan ya da soruşturma konusu, bizim yaptığımız habercilik. Bunun referandum süreci ile başlatılması, basında ‘tek ses’ anlamına geliyor” dedi.

‘İKTİDARIN BORAZANI DEĞİLİZ’

2 yıldır ülkede yaşanan çatışmalı ortamla birlikte muhalif basına yönelik baskılar sonucunda 28 Eylül 2016 tarihinde kapatılan radyo ve televizyonların kapatıldığını hatırlatan Aslan, “Biz işsiz kalan gazeteciler bir araya gelerek, platformu kurduk. Çünkü iktidarın sesi dışında bir ses vermeyen medya oluşturulmaya çalışılıyordu. Bunun dışında ses olan herkes suçlu olarak gösteriliyor. İktidarı eleştirenlerin haberini yaptığınız zaman, suçlu, ‘örgüt üyesi’ ya da ‘örgüt propagandası yapmak’ olarak suçlanıyorsunuz” dedi.

Aslan, “İktidarın politikalarına göre pozisyon alan gazeteciler değiliz. İktidarın borazanı değiliz. Ülkedeki gerçeklerin gündeme gelmesi istenmiyor. Ancak biz gazetecilikten taviz vermeyeceğiz” diye konuştu. (Diyarbakır/MA)

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