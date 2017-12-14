Reza Zarrab'ın itirafçı olduğu davada sanık olarak yargılanan Mehmet Hakan Atilla, Pazartesi günü çapraz sorguya alınacak.

Reza Zarrab'ın suçunu kabul ederek itirafçı olduğu 'ABD, Atilla'ya karşı' davasında sanık olarak yargılanan Halkbank'ın eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, pazartesi gününden itibaren önce avukatlarının daha sonra da çapraz sorgulamada savcı yardımcılarının sorularını yanıtlayacak.

Jürili duruşmalarda Atilla'ya karşı tanıklık yapan Reza Zarrab, Hakan Atilla için "Yaptırım kuralları hakkında bankadaki en bilgili kişi. Oluşturduğumuz yapının Amerikan yaptırımlarıyla uyumlu görünmesi için katkıda bulundu" demişti.

Jürüli duruşmaların 11. gününde ise Atilla'nın avukatı, 17-25 Aralık operasyonu yürütücülerinden eski komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz'a Atilla ile yüz yüze görüşüp görüşmediğini ve Atilla’yı görüp görmediğini sormuştu. Korkmaz, onunla tanışıp karşılaştığına ilişkin hiçbir şey hatırlamadığını söylemişti. Korkmaz, ayrıca Mehmet Hakan Atilla'nın "Rüşvet almadığını" söylemişti.

Atilla'nın rüşvet almadığına dair önceden yapılan tanıklıklar da vardı. Atilla’nın rüşvetle suçlanmaması bekleniyor.

Öte yandan jürili duruşmaların önümüzdeki hafta sona ermesi bekleniyor. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Aralık 2017 20:36

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