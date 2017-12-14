Sokak köpeği, av tüfeğiyle vurularak yaralandı

Sokak köpeği, av tüfeğiyle vurularak yaralandı

    • 14 Aralık 2017 22:37

    Bodrum'da bir sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeği ile vurularak yaralandı.

    Bodrum'un Bitez Mahallesi Yalı Caddesi'nde yaşayan ve çevredekilerin 'Beyaz' adını verdiği 'Dogo' cinsi 4 yaşındaki dişi sokak köpeği, av tüfeğiyle 2 el ateş edilerek yaralandı.

    Silah sesini duyup sokağa gelen vatandaşlar, yaralı köpeği Marsel Veteriner Kliniği'ne götürdü. Köpeğin çekilen röntgeninde boyun ve karın bölgesi arasında onlarca saçma tespit edildi.

    Olayın ardından Bitez Mahallesi'ne giderek köpeğin vurulduğu yerde dernek üyeleriyle birlikte inceleme yapan Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, "Bu nasıl bir vahşettir, nasıl bir canlı düşmanlığıdır. Kimseye zararı olmayan Beyaz'ı av tüfeği ile vuran kişinin bulunması için hem suç duyurusunda bulunduk hem de araştırma yapıyoruz. Kabul edilebilir bir şey değil. Hayvanın tedavisi sürüyor ancak yaşaması mucizelere bağlı" dedi. (Muğla/DHA)

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