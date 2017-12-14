‘Bodrum'un çöpleri için bahane değil çözüm üretilsin’

Muğla’da Bodrum Emek ve Çevre Güçleri ilçedeki çöplük sorununa dikkat çekmek için çöp depolama alanında bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın metnini okuyan Bodrum Çevre Platformu Sözcüsü Mustafa Duru, doğal ve kültürel güzellikleri ile tanınan Bodrum'un en temel sorunlarından birisinin yıllardır çözülemeyen çöplük sorun olduğunu belirtti.

Bodrum'un çöplerinin döküldüğü yerin neredeyse her yıl bir kez yandığını aktaran Duru, bunun çok önemli bir sağlık ve çevre sorunu olduğunun altını çizdi.

BAHANE ÜRETMEYİN

Duru, “Bodrumda çöp sorununun çözülmemesi yer yok, para yok, gösterilen yerde tarihi değerler çıktı vs herhangi bir bahane ile açıklanamaz. Başta siyasal iktidarın ilgili bakanlığı ve diğer devlet kurumları bu işin bugüne kadar çözülmemesinden birinci derece sorumludurlar. Sonra yerel yönetimler aynı şekilde bu sorunu çözmekle yükümlüdürler ve çöp sorununun çözülmemesinden sorumludurlar” dedi.

CUMARTESİ PANEL VAR

Bütün kurumları sorunun çözümü için üzerlerine düşeni yapmaya çağıran Duru, konuya dair Bodrum Çevre Platformunun öncülüğünde oluşturulan Bodrum Emek-Demokrasi ve Çevre Güçlerinin, Bodrum halkından topladıkları imzaları Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına daha önce teslim ettiklerini dile getirdi.

Duru 16 Aralık 2017 tarihinde Bodrum Nurol Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek “Bodrum'un çöp sorunu ve çözüm önerileri” başlıklı panelin de duyurusunu yaparak tüm Bodrumluları etkinliğe davet etti. (Bodrum/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Aralık 2017 17:25

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