Gazeteci Nedim Türfent, beşinci kez mahkemeye çıkıyor

Yaptığı haberler nedeniyle 18 aydır tutuklu olan Gazeteci Nedim Türfent’in beşinci duruşması yarın Hakkari’de görülecek.

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Nedim Türfent Van’da 13 Mayıs 2016 tarihinde tutuklanmıştı. Hakkında “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla iddianame hazırlanan Türfent’in 22.5 yıla kadar hapsi isteniyor.Türfent, Yüksekova’da geçen yıl ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrasında yaşanan hak ihlallerini haberleştirdiği için asker ve özel harekat polislerinin kullandığı sosyal medya hesaplarında ölümle tehdit edilmiş ve hedef alınmıştı.

TANIKLAR TEK TEK GERİ ADIM ATTI

Toplamda dört duruşmada dinlenen 19 tanıktan 18’i ifadelerini işkence altında verdiklerini açıkladı ancak mütalaasını açıklayan savcı bu ifadelere rağmen “işkenceye kanıt yok” diyerek Türfent’in tutukluluğunun devamını istedi. Mahkemey heyeti de Türfent’in tutukluluğunun devamına hükmetti.

Türfent’in duruşması Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

‘GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR’

Nedim Türfent, dördüncü duruşmasında yaptığı savunmada, Twitter’da JİTEM isimli hesaptan defalarca tehdit edildiğini belirterek, “Kamuoyu baskısı olmasaydı ben şu an burada olmayabilirdim. Beni gözaltına alan polisler seni en az 20 yıl içeride tutacak dosya hazırladık, kolay kolay çıkamazsın dediler. Dinlenen tanıkların hepsi bunu belirttiler. Tanıkların polis ifadeleri noktası, virgülüne kadar aynı. Zorla alınan tanık ifadeleri tutmayınca önce yeni tanık ifadelerine, sonra gizli tanık ifadesine başvurdular. Kimse gazeteciyi terörist olarak niteleyemez. Gazetecilik suç değildir” demişti. (MEDYA SERVİSİ)

Gazeteci Türfent 4’üncü kez mahkemeye çıkıyor

Nedim Türfent'in tutukluluğunun devamına karar verildi

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