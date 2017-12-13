Anaokulunda kız çocuklarına 'ayak yıkama' eğitimi

İstanbul Kartal'da bulunan Kartal Özel Çınar Çocuk Anaokulunun etkinliğinde küçük kız çocuklarına türban takıldı, erkek çocukların ayakları yıkatıldı.

Eylem NAZLIER

İstanbul

Anaokullarında yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. İstanbul’da bulunan Kartal Özel Çınar Çocuk Anaokulunda yapılan bir tiyatro gösterisi tepkilere neden oldu. Anaokulu'nda tiyatro adı altında yapılan gösteride kız öğrenciler, erkeklerin ayaklarını yıkadı. Okulun Facebook sayfasına konulan fotoğraflarda 3-6 yaş arası çocukların oynadığı tiyatro gösterisinde yöresel kıyafetler giyen kız çocuklarına türban takıldığı da görüldü. Erkek çocuklar kurulan sofranın başköşesine oturtulurken kız çocukları ise yemek yaptı. Gelen tepkiler üzerine Anaokulu, internet sayfasını kapattı. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Skandalı gazetemize değerlendiren Psikolog Banu Bülbül, Okullarda kız ve erkek çocuklara cinsiyetçi rollerin dağıtıldığı oyunların yagınlaştığını söyleyerek, “Buradaki fotoğraflarda gösterilen durum düşünüldüğünde kız çocuklarının yerde ayak yıkayan, erkeklerin ayağı yıkanan kişi olarak role girmesinin, kız çocukların kendisini değersiz, erkek çocuklarınsa şişirilmiş, kışkırtılmış bir yücelikle algılamasına yol açacaktır. Kadınların kendisine bakabilecek durumda olduğunda da erkeklere bakım vermesini normalleştiren bu oyunlar, erkeklerin de özbakım becerilerinden yoksun yetişmesine, bu yoksunluğun yarattığı kaygılarla uyumsuz olarak aşırı bir özgüven görüntüsü sergilemek zorunda hissetmelerine ve bu gerilimde zorlanmalarına yol açacaktır” şeklinde değerlendirerek, durumun hem çocuk hem de kadın hakları ihlali olduğunu söyledi.

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan ise, yeni rejimin inşasının eğitim sistemi ve çocuklar üzerinden yapıldığını söyleyerek, “Bu süreç 2012’ten beri hız kazanmış durumda. Bunu maalesef devlet okullarında da yaşıyoruz, özel eğitim kurumlarında yaşıyoruz. Son derede bilinçli bir süreç. Kadını ve kız çocuklarını yok sayan bir süreç. Okul öncesinden başlatılarak gerici olduğu kadar da cinsiyetçi bir eğitim sistemi inşa edilmeye devam ediyor” diye konuştu. Aydoğan ayrıca, Bakanlık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ya da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün derhal soruşturma başlatması gerektiğini söyledi.

‘ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM’

Öğrenci Veli Derneği Başkanı İlknur Kaya Bahadır ise şunları söyledi: “AKP hayal ettiği yeni toplumu eğitim yoluyla ana okullarından başlayarak inşa etmeye çalışıyor. Bizlere düşen var gücümüzle buna karşı çıkmak olmalı. Yoksa çocuklarımız için hayal ettiğimiz toplumun çok uzağına düşeceğiz. Ailelerin çocukları için her şeyin en iyisini istediklerini biliyoruz. Ancak çok masum gibi görünen bu uygulamaların ileride yol açacağı sonuçları düşünerek ailelere çocuklarına sahip çıkma çağrısı yapıyoruz.”

ANAOKULUNUN AVUKATINDAN SAVUNMA: KIZ ÇOCUKLARI AŞAĞILANMADI

Anaokulunun avukatı ise yaptığı savunmada kız öğrencilerin aşağılanmadığını iddia etti.

Hürriyet'ten Gülseven Özkan'ın aktardığı haberde, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden bir yetkili olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi ve şu bilgileri verdi:

“Konuyu araştırıyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bu bir tiyatro gösterisi mi, hangi amaçla onaylanmış, hepsini araştıracağız. Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı bir durum varsa gerekli işlemler yapılacak.”

'YÖRÜK HAYATI CANLANDIRILIYOR'

Kartal Özel Çınar Anaokulu’nun avukatı Abdullah Emre Okur da “Yerli malı haftası nedeniyle tiyatro gösterisi düzenleniyor. Anadolu’nun kültür öğelerine yer veriliyor. Yörük hayatı canlandırılıyor ve imece usulü anlatılıyor. Oyunda kız çocuklarının aşağılanması söz konusu değil” diye konuştu.

YARKADAŞ: BU SAÇMALIKLARA NEDEN İZİN VERİLİYOR?

"Bu yaştaki çocuklar gerçek ile oyun arasındaki farkı ayırmakta zorlanır. Okul yönetimi, öğrencilere kötü bir rol model sunuyor" diyen CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, skandalı TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Yarkadaş, "Bu tür saçmalıklara neden izin veriyor ve teşvik ediyorsunuz?" diye sordu.

HDP'Lİ KERESTECİOĞLU DA MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da soru önergesi verdi. Kerestecioğlu, Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz’ın cevaplaması istemiyle verdiği önergede, “Çocuğa toplumsal cinsiyet rollerini yükleyen bu yönlendirmeleri kaldırmak için herhangi bir girişiminiz olacak mıdır?” diye sordu. “Aile yaşamını kutsayan ve kadını yok sayan politikalarla kadına ve çocuklara yönelik şiddetin artmasına ve kadın cinayetlerinin meşrulaştırılmasına zemin hazırlamaktadır” ifadelerine yer veren Kerestecioğlu, anaokulu idaresi ve oyunu oynatan öğretmenler hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmadığını da sordu.

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Aralık 2017 17:23

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