Ülke TV’den 'Sevda Noyan' açıklaması: Sözleri tasvip etmiyoruz, özür dileriz

Ülke TV, programlarında ölüm tehditleri savuran, "Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır" diyen Sevda Noyan'ın sözleri üzerine açıklama yaptı. Ülke TV, "Tasvip etmediğimiz ve yayın ilkelerimize aykırı sözlerin Ülke Tv ekranlarından sarfedilmesi nedeniyle kamuoyundan özür dileriz" ifadelerine yer verdi.

Ülke TV ve Kanal 7 Medya Grubu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"3 Mayıs 2020 Pazar günü Arafta Sorular Programı’na konuk olan Sevda Noyan’ın, kamuoyunda tartışılan ‘darbe söylentileri’ üzerine yapmış olduğu maksadını aşan açıklamaları Kanal 7 Medya Grubu’nun kurumsal değerleri ve yayın ilkeleri ile hiçbir şekilde uyuşmamaktadır.

Sevda Noyan’ın ‘darbe ve darbecileri’ eleştirmenin ötesindeki söylemlerini Ülke TV ve Kanal 7 Medya Grubu olarak asla tasvip etmiyoruz.

Tasvip etmediğimiz ve yayın ilkelerimize aykırı sözlerin Ülke Tv ekranlarından sarfedilmesi nedeniyle kamuoyundan özür dileriz.”

NE OLMUŞTU?

Haber 7 yazarı Esra Elönü'nün ÜlkeTV'de sunduğu Arafta Sorular programına konuk olan yazar Sevda Noyan, son dönemde gündeme gelen darbe tartışmalarının ardından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin konuştu.

Noyan, şunları söyledi:



"15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk... Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile 50 kişiyi götürür. Bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır."



Programın sunucusu Esra Elönü ise, Noyan'ın sözleri üzerine; "'Ayak' az kalır bence, 4 ayaklarını denk alsınlar" diyerek yanıt verdi.

Sevda Noyan’ın eşi Engin Noyan, Samanyolu TV’de Kapılar ve Köprüler isminde program yapıyordu. (HABER MERKEZİ)

Silahlanıp, öldürülecekler listesi yapan bu insanlar kim?



“Benim listem hazır", “bizim aile 50 kişiyi götürür", “biz çok donanımlıyız bu konuda" pic.twitter.com/MiTwLYBXGl — Alican Uludağ (@alicanuludag) May 8, 2020

Sevda Noyan'ın "15 Temmuz kursağımızda kaldı" sözleri RTÜK gündemine taşınıyor