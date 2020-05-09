Sevda Noyan'ın "15 Temmuz kursağımızda kaldı" sözleri RTÜK gündemine taşınıyor

Ülke TV programına katılan yazar Sevda Noyan’ın, "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Ayaklarını denk alsınlar. Benim listem hazır" sözlerine sosyal medyadan tepki yağması üzerine CHP’nin Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı’dan açıklama geldi.

Taşçı, twitter hesabından yaptığı açıklamada Noyan’ın sözlerinin toplumda “infiale” neden olduğunu belirterek, konuyu Üst Kurul gündemine taşıyacağını belirtti.

Taşçı’nın twitter paylaşımı şöyle: “Bu yayın nedeniyle toplumun geniş bir kesiminde infial oluştu. Çok sayıda soru alıyorum. Yayını RTÜK nezdinde bizzat takip edeceğim. Üst Kurul gündemine alınması için de Pazartesi günü dilekçe vereceğim. RTÜK Yasası, yayında ‘toplumu kin ve düşmanlığa tahriki’ açıkça suç sayar.” (MA)