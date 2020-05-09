09 Mayıs 2020 10:23

HDP’li Hişyar Özsoy: Cumhurbaşkanı parti başkanı olursa, vali de il başkanı olur

Diyarbakır Valisi’nin AKP toplantısına başkanlık etmesine HDP’li Hişyar Özsoy tepki gösterdi.

Hişyar Özsoy

Fotoğraf: MA

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    Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'nın yerine kayyum olarak atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AKP'nin il ve ilçe, kadın kolları ve gençlik kolları başkanları ile AKP'li belediye başkanlarının katıldığı toplantıya başkanlık etmesine yönelik tepkiler sürüyor. Tepkiler üzerine Diyarbakır Valiliği açıklama yaparak, “katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışına sahip” olduğunu savundu.

    Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, valinin başkanlık ettiği toplantının rastlantısal olmadığını, 2016 yılından bu yana, vali ve kaymakamların iktidar partisinin başkanları gibi hareket ettiğini vurguladı.

    “Cumhurbaşkanının parti başkanı olduğu yerde, vali de partinin il başkanı olurum diyor” sözleri ile yaşananlara tepki gösteren Özsoy, 2017 yılında yapılan referandum seçimlerinden önce, Bingöl Valisinin resmi aracı ile AKP’nin seçim irtibat bürosuna gelip, partinin seçim çalışmalarına katıldığını hatırlattı. Artık devlet yöneticilerinin bir siyasi partinin çalışmalarına katıldığını saklama gereği duymadığını kaydeden Özsoy, “Diyarbakır Valisinin bunu yapması şaşırtıcı değil. Daha önce reklamını yapmazlardı, şimdi ise iyi bir şeymiş gibi reklamını yapıyorlar” ifadesinde bulundu.

    ‘BİLDİĞİ HALDE SUÇ İŞLİYOR’

    Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun Siyasal Bilimler Fakültesi mezunu olduğunu hatırlatan Özsoy, “Kendisi bu yaptığı şeyin hem siyasi etiğe uymadığını, hem de kanunen suç olduğunu bilecek birikime sahip. Buna rağmen böyle bir toplantıyı yönetmesi ilginç. Yaptığının suç olduğunu bilmiyor değil, kamu idaresini bilen biri, bildiği halde bu suçu işliyor” ifadesinde bulundu.

    EN SON KONUŞMASI GEREKEN KİŞİ

    Gelen tepkiler üzerine Diyarbakır Valiliği’nin yaptığı “katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışı” açıklamasına da tepki gösteren Özsoy, halkın demokratik iradesine kayyım olarak atanan valinin, “demokratik katılımcılık” ve “toplumsal irade” konusunda en son konuşması gereken kişi olduğunu söyledi.

    KURUMSAL YOZLAŞMANIN RESMİ

    Diyarbakır’da yüzde 70 oy alan bir parti olduklarını, ancak valinin HDP’nin tek bir temsilcisi ile görüşmediğini dile getiren Özsoy, “Vali bir hata yapmış. Bunu telafi etmek yerine, bu yapılanı meşrulaştırmaya çalışıyor. Bunu da ‘demokratik katılımcı’ söylemler ile yapmaya çalışıyor. Bu siyasi etik açısından çirkinlik ötesi bir durum. Aklımızla alay etmesinler. Kendisi HDP’li belediyeye kayyım olarak atandı. Bari biraz sukut etsin. Katılımcı demokrasi konusunda hiç konuşmaması lazım. Böylesi bir durumda bile üste çıkmaya çalışması devletteki kurumsal yozlaşmanın en net resmidir” dedi.

    İKTİDARA GÖRE HAREKET EDİYORLAR

    Cumhurbaşkanı ve bakanların valileri suç işlemeye teşvik ettiğini ifade eden Özsoy, “Bırakın işlediği suçtan dolayı işlem yapmayı, muhtemelen valiyi mükâfatlandıracaklardır. Türkiye kanuna ve kamu idaresi ilkelerine değil siyasi iktidara bağlı, siyasi iktidarın yörüngesine göre hareket eden devlet kurumları söz konusu artık” şeklinde konuştu. (Diyarbakır/MA)

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