İki günlük sokağa çıkma yasağı başladı | Öne çıkan tüm gelişmeler (9 Mayıs)

HÜKÜMETİN 4 AŞAMADAN OLUŞAN NORMALLEŞME PLANI
Hükümetin normalleşme planın birinci aşaması 11 Mayıs’ta başlıyor. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı.
- Restoran ve kafeler haziran ayı ortasında açılması planlanıyor.
- Kapalıçarşı 1 Haziran’da açılacak.
- Diş hekimlerinin ve fizyoterepistlerin ise 1 Eylül’de göreve başlaması planlanıyor.
- Haziran ayında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma yasağının tamamen kalkması hedefleniyor.
- İç hat ve dış hat uçuşları 28 Mayıs’ta kademe kademe başlayacak.
- Spor salonlarının haziran ayının son haftası açılması öngörülüyor.