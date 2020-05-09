İki günlük sokağa çıkma yasağı başladı | Öne çıkan tüm gelişmeler (9 Mayıs)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

09 Mayıs 2020 09:28
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10:37

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HÜKÜMETİN 4 AŞAMADAN OLUŞAN NORMALLEŞME PLANI

Hükümetin normalleşme planın birinci aşaması 11 Mayıs’ta başlıyor. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı.

  • Restoran ve kafeler haziran ayı ortasında açılması planlanıyor.
  • Kapalıçarşı 1 Haziran’da açılacak.
  • Diş hekimlerinin ve fizyoterepistlerin ise 1 Eylül’de göreve başlaması planlanıyor.
  • Haziran ayında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma yasağının tamamen kalkması hedefleniyor.
  • İç hat ve dış hat uçuşları 28 Mayıs’ta kademe kademe başlayacak.
  • Spor salonlarının haziran ayının son haftası açılması öngörülüyor.

İşte hükümetin 4 aşamadan oluşan normalleşme planı

İşte hükümetin 4 aşamadan oluşan normalleşme planı

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10:23

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KIYI BALIKÇILARI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN 'MUAF' TUTULMAK İSTİYOR

Türkiye’de de etkili olan koronavirüs salgını balıkçılık sektörünü olumsuz etkiledi. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla sosyal hayatın kısıtlanmasına yönelik uygulanan tedbirler nedeniyle hafta sonları sokağa çıkamayan kıyı balıkçıları avcılık yapamıyor. Hafta sonları denizlerden uzak kalan Karadenizli kıyı balıkçıları, tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler gibi sokağa çıkma yasaklarından kendilerinin muaf tutulmasını istiyor.

Kıyı balıkçıları sokağa çıkma yasağından 'muaf' tutulmak istiyor

Kıyı balıkçıları sokağa çıkma yasağından 'muaf' tutulmak istiyor

09:35

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SALGINDA TAŞERON PTT İŞÇİLERİNİN OMZUNA ÇUVALLA YÜK BİNDİ

PTT'de çalışan taşeron işçiler salgın koşullarında iş yüklerinin daha da arttığını ve dağıtımda taşımaları gereken iki kilo yükün yirmi kiloya kadar çıktığını belirtti.

Salgında taşeron işçilerin omzuna çuvalla yük bindi

Salgında taşeron işçilerin omzuna çuvalla yük bindi

09:34

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MANİSA KLİMASAN’DA VAKALAR ARTIYOR İDDİASI

Manisa'da kurulu Klimasan’da koronavirüs pozitif vakalarında artış olduğunu söyleyen işçiler, fabrika yönetiminin kendilerine bilgi vermemesine tepkili.

Manisa Klimasan’da vakalar artıyor iddiası

Manisa Klimasan’da vakalar artıyor iddiası

 

09:33

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PETRO KİMYA İŞÇİSİ: İŞÇİLER ARTIK ÜÇ İŞ YAPMADAN GEÇİNEMİYOR

Gebze'den bir petro kimya işçisi, salgın döneminde yaşadıkları sorunları anlattı, birleşik mücadele çağrısı yaptı.

Petro kimya işçisi: İşçiler artık üç iş yapmadan geçinemiyor

Petro kimya işçisi: İşçiler artık üç iş yapmadan geçinemiyor

 

00:33

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DİYARBAKIR TABİP ODASI BAŞKANI ŞERİF DEMİR: AVM'LERİN AÇILMASI RİSKLİ

AVM’lerin açılmasını ve yaratacağı durumu Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Şerif Demir ile konuştuk. Demir, AVM’lerin açılmasının riskli olduğunu ve eski rutine dönmeye çalışmanın büyük bir hata olacağını ifade etti.

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Şerif Demir: AVM'lerin açılması riskli

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Şerif Demir: AVM'lerin açılması riskli

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TEİS'TEN "MÜLTECİLERİN KAĞIT REÇETE ZORUNLULUĞU KALKSIN" ÇAĞRISI

Suriyeli mültecilerin kağıt reçetelerinin başhekim ve sağlık müdürlüğünden onay zorunluluğunun mağduriyet yarattığına dikkat çeken TEİS, İçişleri Bakanlığına çözüm çağrısı yaptı.

TEİS'ten "Mültecilerin kağıt reçete zorunluluğu kalksın" çağrısı

TEİS'ten "Mültecilerin kağıt reçete zorunluluğu kalksın" çağrısı

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EVRENSEL'İ YASAK BOYUNCA ÜCRETSİZ OKUYABİLİRSİNİZ

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Evrensel hafta sonu baskı yapmayacak. Okurlarımız yasak boyunca Evrensel'e e-gazete formatında ücretsiz erişebilecek.

Evrensel'i sokağa çıkma yasağı boyunca e-gazete formatında ücretsiz okuyabilirsiniz

Evrensel'i sokağa çıkma yasağı boyunca e-gazete formatında ücretsiz okuyabilirsiniz

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLADI

24 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında 23 büyükşehirle Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı, 10 Mayıs Pazar gecesi sona erecek.

 

 

DÜN NE OLMUŞTU?

Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 48 kişi yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 3 bin 689'a yükseldi.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Ticari taksilere" ilişkin yeni genelge göndererek, taksilere yönelik hijyen tedbirlerini belirledi.

Pazarlarda giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye malzemelerinin satışının kısıtlanmasına ilişkin alınan karar 11 Mayıs'tan itibaren kaldırıldı.

Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda huzurevleri fiziki ziyaretlere kapalı, dijital ziyaretlere açık olacak.

Silivri Cezaevinde 44 mahpusta koronavirüs tespit edildi.

Türkiye'de koronavirüs: 3 bin 689 ölüm | Öne çıkan tüm gelişmeler (8 Mayıs)

Türkiye'de koronavirüs: 3 bin 689 ölüm | Öne çıkan tüm gelişmeler (8 Mayıs)

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İşte hükümetin 4 aşamadan oluşan normalleşme planı

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İki günlük sokağa çıkma yasağı başladı | Öne çıkan tüm gelişmeler (9 Mayıs)
İki günlük sokağa çıkma yasağı başladı | Öne çıkan tüm gelişmeler (9 Mayıs)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

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