Silivri Cezaevi'nde 44 mahpusta koronavirüs tespit edildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Ceza İnfaz Kurumunda 44 mahpusta koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, testi pozitif çıkan mahpusların sağlık durumlarının iyi olduğu savunuldu ve ailelerine bilgi verildiği aktarıldı.

Açıklamada, Silivri Ceza İnfaz Kurumu 7 numaralı L tipi Cezaevinde koronavirüs belirtileri gözlemlenen ve sağlık kurumuna sevk edilen 2 mahpusun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

2 mahpusla temasta olduğu değerlendirilen tutuklular üzerinde filyasyon çalışması yapıldığı belirtilen açıklamada, yapılan testlerde 42 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ifade edildi.

Odalarından çıkarılarak izole edilen mahpusların Silivri Ceza İnfaz Kurumu Kampüs Devlet Hastanesine sevk edildiği aktarıldı.

Mahpuslardan 40'ının tedavi ve takibinin, kurumda belirlenen izolasyon alanında yapılmasına karar verildiği, diğer 2 mahpusun tedavisine ise bir süre daha hastane ortamında devam edileceği ifade edildi.

Kovid-19 tanısı konulan 44 mahpsun genel sağlık durumlarının iyi olduğu savunulan açıklamada ailelere bilgi verildiği belirtildi. (HABER MERKEZİ)

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