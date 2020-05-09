HAKİM’den “Nasıl bir Hayvan Hakları Yasası?" videoları

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), Hayvan Hakları Yasası’na dair yasama sürecini takip eden aktivistlerin taleplerini bir video dizisinde topladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasaya dair gelişmeleri takip eden hayvan hakları savunucularının “Nasıl bir Hayvan Hakları Yasası?” sorusuna verdiği yanıtların yer aldığı video serisi şu konuları ele alıyor:

Hayvan tanımı

Tehlikeli olduğu iddia edilen köpekler

Hayvana yönelik işlenen suçların cezaları

Kentte yaşayan hayvanlar ve yerel yönetimlerin sorumlulukları

Hayvanat bahçeleri

Yunus parkları

Hayvan deneyleri

Pet shoplar

Fayton sömürüsü

Hayvancılık

Avcılık

Hayvan Hakları Aktivistleri bu konuları, mevzuattaki 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Raporu’ndaki taleplerle önerilerle kıyaslıyor ve kendi taleplerini dile getiriyor.

Serinin ilk videosu “Gündem: Hayvan Hakları Yasası” iken ikinci video “’Tehlikeli ırk’ yoktur!” başlığını taşıyor.

NEDEN ŞİMDİ HAYVAN HAKLARI YASASI?

Hayvan Hakları İzleme Komitesi tarafından yapılan açıklamada “Virolog ve iklimbilimcilerin pandemiye sebep olan virüsün hayvan sömürüsünden kaynaklandığını belirtmesine rağmen gündem Covid-19 pandemisiyken Hayvan Hakları Yasasını gündeme getirmenin zamanı olmadığını düşünenler olabilir” denilerek şu ekleme yapılıyor, “Hayvan hakları aktivistleri beklerse, her daim gündemi yoğun olan Türkiye’de konu hiçbir zaman hayvanların haklarına gelmeyebilir. Dahası, evlerde kalmaya ve sosyal izolasyonu sürdürmeye çalıştığımız bugünlerde hayvan hakları ihlali tüm hızıyla sürüyor.”

HAKİM tarafından yapılan açıklamada “Yalnızca 1 haftada, Kaynarca'daki bir tavuk çiftliğinde henüz bilinmeyen bir hastalık nedeniyle 700 bin tavuğun öldü, Alanya'da çok sayıda kara kaplumbağası işkence ile öldürüldü, 3 aylık köpek Dora’nın yaşam hakkı yine işkence ile elinden alındı” denildi.

HAYVAN HAKLARI YASASI’NDA SON DURUM NEDİR?

Hayvanlara yönelik şiddet ve kötü muamele olaylarının incelenmesi ve bu olayların önlenmesi için alınacak tedbirleri belirlemek amacıyla geçtiğimiz yıl Şubat ayında TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu kurulduğu ifade edilen açıklamada; “Komisyon, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan 12 toplantı sonunda 200 sayfalık bir rapor hazırladı, 2019’un Ekim ayında Meclis’e sundu. Komisyon raporunun en önemli özelliği yeni bir kanuna zemin hazırlayacak tavsiyeler içermesi. Raporun son halinde hayvanlar yürürlükteki kanunda olduğu gibi “meta” değil “hisleri olan canlılar” olarak tanımlanıyor. Raporda yunus parklarının kapatılmasından yeni hayvanat bahçelerinin yasaklanmasına, atlı faytonculuğun yasaklanmasından kürk üretim çiftliklerinin kapatılmasına, hayvana karşı işlenen suçların Türk Ceza Kanunu kapsamına girmesinden alınmasından, sokakta yaşamını sürdüren evcillerin yaşam hakkını garanti altına alan önerilere kadar umut vadeden pek çok tavsiye içeriyor. Taslak bu haliyle hayvan sömürüsünü topyekûn ortadan kaldıracak iradeyi taşımasa da bu yönde atılacak önemli bir adıma işaret ediyor.

Şimdi bu süreçte son aşamaya girildi. İnsan menfaatlerini gözetmeden, hayvanların lehine sonuçlanacak bir kanun hazırlanması amacıyla Komisyon’a görüş bildiren ve önergeler sunan hayvan hakları örgüt ve oluşumlarının gözü kulağı yine Meclis’te” denildi. (HABER MERKEZİ)

HAKİM'den hayvan hakları ihlallerini denetleme çağrısı