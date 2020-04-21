HAKİM'den hayvan hakları ihlallerini denetleme çağrısı

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) pandemi ilan ettiği koronavirüsü (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında alınan önlemler dolasıyla, petshoplarda satılan hayvanların sağlığından endişeli olduklarını bildirdi.

HAKİM, tüm yurttaşları yakınında bulunan petshopları kontrol etmeye, karantina nedeniyle yaşanan yeni hak ihlallerini fotoğraflarla belgeleyerek şikayet etmeye davet etti.

HAKİM, ihbarlar için Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Milli Parklar Dairesi Başkanlığı (@MilliParklar_D ) twitter hesaplarının etiketlenmesi gerektiğini veya şikayetin CİMER'e yapılabileceğini bildirdi.

HAKİM NEDİR?

HAKİM, hayvan hakları ihlâllerini izleme, raporlandırma ve arşivleme çalışması yürütmekte. Hayvanların, doğuştan gelen haklara sahip olan bireyler olduğu bilincinin toplumda yer kazanması için sivil toplum çalışmaları yürüterek farkındalık yaratmakta. (Ankara/MA)