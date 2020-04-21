21 Nisan 2020 10:55

HAKİM'den hayvan hakları ihlallerini denetleme çağrısı

 HAKİM, salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapatılan petshoplarda bakımsız kalan hayvanlar için çağrı yaptı.

Maskesi olan bir kadın siyah bir kediyi bağrına basıyor. Fotoğrafta kadının yüzü görünmüyor.

Fotoğraf: DHA

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    Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) pandemi ilan ettiği koronavirüsü (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında alınan önlemler dolasıyla, petshoplarda satılan hayvanların sağlığından endişeli olduklarını bildirdi.

    HAKİM, tüm yurttaşları yakınında bulunan petshopları kontrol etmeye, karantina nedeniyle yaşanan yeni hak ihlallerini fotoğraflarla belgeleyerek şikayet etmeye davet etti.

    HAKİM, ihbarlar için Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Milli Parklar Dairesi Başkanlığı (@MilliParklar_D ) twitter hesaplarının etiketlenmesi gerektiğini veya şikayetin CİMER'e yapılabileceğini bildirdi.

    HAKİM NEDİR?

    HAKİM, hayvan hakları ihlâllerini izleme, raporlandırma ve arşivleme çalışması yürütmekte. Hayvanların, doğuştan gelen haklara sahip olan bireyler olduğu bilincinin toplumda yer kazanması için sivil toplum çalışmaları yürüterek farkındalık yaratmakta. (Ankara/MA)

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