09 Mayıs 2020 00:22
Faşizmin yenilgisinin yıl dönümünde Berlin'de faşizm ve ırkçılık karşıtı eylem
Faşizmin dünya halkları tarafından yenilgiye uğratılmasının yıl dönümü olan 8 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de faşizm ve ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi.
Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA
Irkçılığa Karşı Eylem Birliği, faşizmin dünya halkları tarafından yenilgiye uğratılmasının yıl dönümü olan 8 Mayıs'ta ırkçılığa karşı Almanya'nın başkenti Berlin'de protesto düzenledi.
Protesto gösterisinde 19 Şubat 2020 tarihinde Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı saldırı sonucu hayatını kaybeden dördü Türkiye kökenli 9 kişi de anıldı. Gösteriye katılanlar koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak eylemlerini gerçekleştirdi.
(DIŞ HABERLER)
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