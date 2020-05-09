09 Mayıs 2020 04:31

Manisa Klimasan’da vakalar artıyor iddiası

Manisa'da kurulu Klimasan’da koronavirüs pozitif vakalarında artış olduğunu söyleyen işçiler, fabrika yönetiminin kendilerine bilgi vermemesine tepkili.

Klimasan Fabrikası girişi

Fotoğraf: Google Maps

Dilek OMAKLILAR
Eda AKTAŞ
Manisa

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Klimasan’da koronavirüs pozitif iddiaları çoğalırken, işçilere kendilerine bilgi verilmemesine tepki gösteriyor.

Yaklaşık 15 işçide yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığını duyduklarını aktaran bir işçi, “14-15 pozitif vaka var benim bildiğim, bunlara bağlı olarak da 40-50 kişi fabrikadan uzaklaştırıldı. Testlerle ilgili bir şey bilmiyorum. İzmir’den gelen bir serviste pozitif çıktığını duyduk ancak servistekilere test yapılmadı, hala çalışıyorlar. Devlet sırrı her şey. Hiçbir şeyi çaktırmamaya çalışıyorlar her gün” diye konuştu.

ÇIKIŞ VE İZİN BAŞLADI

“Üstün körü bir doktor muayenesi yapılıyor fabrikada, sadece ‘aç boğazına bakalım’ deniyor sonra da gerekire hastaneye yolluyorlar. Girişlerde de ateş ölçme var sadece. Bir arkadaşıma doktor sadece boğazına bakıp gidebilirsin demiş” diyen işçi şu anda fabrikada 800-900 kişinin çalıştığını söyledi. 1500 kişilik kapasitesi olan Klimasan’da salgının başlamasıyla, işçilerin bir kısmının ücretsiz izin bir kısmına ise ‘çıkış’ verildiğini söyleyen işçi, “Zaten Klimasan sözleşme ile sezonluk işçi alıyor, sözleşmeleri Kovid-19’dan dolayı biraz erken bitirdiler. Kaç kişinin çıkarıldığını bilmiyoruz. Sonuçta fabrika içinde birbirimizi tanıyoruz ve hangi bölümde pozitif çıktığı haberi kendi aramızda alıyoruz” dedi.

MESAFESİZ MOLA

Kapıda önlem adı altında kontrol olsa da içeride bunun mümkün olmadığını söyleyen bir başka işçi de, “Fiziki mesafe yok, çünkü yan yana çalışıyoruz. İki üç kişinin aynı anda yapması gereken işler var. O yüzden fiziki mesafeyi içeride koruyamıyoruz. En basitinden çay molasına 200-300 kişi aynı anda çıkıyoruz. 15 dakikalık çay alma molası da kimseye yetmeyeceğinden mesafe kalmadan çayımızı alıyoruz” diye konuştu.

Fabrikanın şu anda iki vardiya çalıştığını ve ağırlıklı olarak gündüz vardiyasında çalışmanın sürdüğünü belirten işçi, “Gece vardiyasında 100 kişi çalışıyor, aslında yapılması gereken çalışma saatlerini 6 saate düşürüp vardiyalarda az sayıda insanların çalışması. Zaten artık herkesin tedirgin olduğu konu ailesine bulaştırma. Eşi hamile olan, ailesinde kronik hastalığı olanlar var. Ancak insanların işten kovulma kaygısı var o yüzden ses çıkaramıyor” dedi.

İşçilerin iddialarıyla ilgili aradığımız Klimasan fabrikasından ise bize dönüş yapılmadı.

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