08 Mayıs 2020 19:03

Antep’te koronavirüs vakalarının olduğu fabrikalarda üretim devam ediyor

Antep'de koronavirüs vakası görülen ve üretime devam eden fabrikalardaki işçilerle görüştük: Ölüm tehlikesiyle burun buruna yaşamak istemiyoruz.

Atölyede çalışan tekstil işçileri

Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA BÖLGE
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    Umut YEĞİN
    Antep

    Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikalarda işçiler arasında Kovid-19 pozitif vakaları giderek artıyor. Geçtiğimiz gün Halitoğlu Gold Sentetik Çuval ve Akınal Sentetik fabrikalarında işçilerin bazılarında pozitif vakalar çıktığı ve işçilerin bazılarına da karantina uygulandığı iddia edilirken, fabrikalar ise üretime devam ediyor. İşçiler, “Ölüm tehlikesi ile burun buruna çalışmak istemiyoruz” dedi. 

    İŞÇİLER TEDİRGİN

    Halitoğlu Gold Sentetik Çuval işçileri, bir arkadaşlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından 6 Mayıs günü 15.00-23.00 vardiyasında Sağlık Bakanlığı’ndan yetkililerin gelerek bu işçi ile yakın temasının olduğunu düşündükleri üç işçiyi daha karantinaya aldıklarını söyledi. Üretimin buna rağmen devam ettiğini ve tedirgin olduklarını belirten bir işçi, “Virüsün yayılmasıyla bizim fabrikamızda da üretime ara verileceğini düşünüyorduk. Ancak öyle olmadı. Çalışmaya devam ettik. Önlem olarak fabrika girişinde ateşimizi ölçmeye başladılar, dezenfektan kullandık ve yemekhanede seyrek oturma gibi uygulamalar başladı. Fakat içeride yan yana çalışıyorduk” dedi.

    Sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı ilk cumartesi günü üretimin durduğunu ama ertesi günü yeniden fabrikanın üretime devam ettiğini belirten işçiler, “Yasakta bile sadece bir gün evde kalabildik. O günden bu yana pazar günleri de dahil her gün tam kapasite çalışıyoruz. Şimdi bir arkadaşımızda virüs tespit edildi. Biz yine üretimin durdurulacağını düşündük ama çalışmaya devam ediyoruz. Yanlış anlaşılma olmasın biz fabrikanın geçici olarak kapanmasını işimize, aşımıza düşman olduğumuz için istemiyoruz. Burası bizim ekmek kapımız. Biz çalışırsak eve ekmek götürebiliriz. Ancak ölüm tehlikesiyle burun buruna çalışmak da istemiyoruz” diye konuştu.

    ÖNLEMLER YETERLİ BULUNULMUYOR

    Yaklaşık 1500 işçinin çalıştığı Akınal Sentetik fabrikasında ise iki işçiye yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve üretimin devam ettiğini söyleyen işçiler, fabrikada bir bölümün kapatıldığını ancak bunun yeterli bir önlem olmadığını, işe korkarak gidip geldiklerini söylüyorlar. Virüs testi pozitif çıkan işçiler ile aynı servisi kullanan diğer işçilerin fabrika tarafından aranarak işe gelmemeleri yönünde uyarıldıklarını söyleyen bir işçi, “Bernim şimdiye kadar duyduğum tedbir sadece bu oldu. Başka bir önlem alındı mı bilmiyorum. Şu an üretim devam ediyor ve işe korkarak gidip geliyorum. Daha dün benimle birlikte çalışan arkadaşım o servisle gidip geldiği karantinaya alındı. Bizlere de test yapılmalı” dedi. Virüs testi pozitif çıkan işçilerin laboratuar bölümünde çalıştığını söyleyen bir başka işçi ise, “Biz onlarla aynı yerleri kullanıyoruz. Karantinaya alınan işçiler ile daha dün aynı vardiyada çalışıyorduk. Ama biz hala çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

    FABRİKALARDAN AÇIKLAMA

    Telefonla ulaştığımız Halitoğlu Gold İnsan Kaynakları Uzmanı Pınar Burhan, sadece 1 işçi de korovirüsün pozitif olduğunu söyleyerek, “Pozitif çıkan arkadaşımıza da yurtdışından gelen eşi bulaştırmış. İşçi virüse yakalandığı sırada izindeydi. Sağlık Bakanlığı’ndan görevliler gelerek temas halinde bulunabileceği kişilere test yaptı. Ancak bu kişilerin testi negatif çıktı. Daha sonrasında ise 14 gün karantinaya girdiler” dedi. 

    Telefonla ulaştığımız Akınal Sentetik fabrikasındaki bir yetkili ise konuyla ilgili bilgi veremeyeceklerini söyledi.

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