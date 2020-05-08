YKS'nin ertelenmesi için kampanya

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Temmuz ayına ertelenen, ancak “normalleşme” adımları adı altında yeniden Haziran ayına alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS), salgın riski süresince ertelenmesi için imza kampanyası başlattı.

Eğitim Sen tarafından change.org’da başlatılan kampanya, şimdiden yüzlerce kişi tarafından imzalandı.

KAYGILAR ARTTI

“YKS ve LGS Sınavları Ertelensin!” başlıklı imza kampanyasına ilişkin şu açıklama yapıldı: “Milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyecek, aynı zamanda da yüz binlerce öğrencinin, eğitim ve bilim emekçisinin sağlığını yakından ilgilendiren bir konuda, 4 Mayıs 2020 tarihinde yapılan açıklamalar kaygılarımızı ve korkularımızı artırdı. 20 Haziran tarihinde yapılacak olan LGS ve 27-28 Haziran tarihinde yapılacak olan YKS, öğrencilerimizin yaşamı açısından belirleyici öneme sahiptir. Salgının henüz bitmeyeceğinin belli olduğu bir dönemde, alınan önlemler ne olursa olsun, yapılacak olan sınavlara öğrencilerimiz korku ve kaygı ile katılacaktır. Ayrıca, YKS’nin Temmuz ayında yapılacağı düşüncesi ile hazırlıklarını sürdüren, bu tarihe göre planlarını yapan öğrenciler, sınavın yeniden Haziran ayına alınması ile ciddi sorunlar yaşamıştır. Yaşamlarının başlangıcında çocuklarımıza yaşatılan travmayı kabullenmek mümkün değildir. Bu nedenle biz aşağıda imzası olanlar, YKS ve LGS’nin salgın tamamen bittikten sonra yapılmasını istiyoruz."

ÇOCUKLARIN GELECEĞİ

İmza kampanyasının altına, sınavların erkene alınmasıyla ilgili yapılan kimi eleştiriler şöyle:

İnsan sağlığı kapitalizmin piyasa ihtiyaçlarından daha önemlidir.

Öğrencilerin korku ve kaygılı şekilde sınavda başarı göstereceklerini düşünmüyorum.

Öğrencilerimizin sağlığı her şeyden önemlidir. Onlar geleceğimizdir.

Gençlerin geleceği turizmden daha önemlidir.

İmzalıyorum çünkü çocukların geleceği için endişeliyim. (HABER MERKEZİ)

YKS okullarda ve üniversitelerde yapılacak