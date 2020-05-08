YKS okullarda ve üniversitelerde yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, katıldığı bir televizyon programında, koronavirüs salgını nedeniyle 25-26 Temmuz'a ertelenen, daha sonra 27-28 Haziran’a alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlıklarına dair açıklamalarda bulundu.

Sınava yaklaşık 2 buçuk milyon adayın gireceğini belirten Aygün, bu kapsamda 188 merkezde gerçekleştirilecek sınavın stadyum ve açık havada yapılmasının mümkün olmadığını söyledi. Aygün, sınavın okullarda ve üniversite binalarında yapılacağını ifade etti.

ALINACAK ÖNLEMLER

Aygün, sınavın Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda gerekli tüm önlemlerin alınarak yapılacağını belirterek, "Adaylara görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar kendi maskeleriyle de sınava girebilecekler, dezenfektanını yanlarında getirebilecekler. Salonlar ise sınav süresince havalandırılacaktır. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacaktır. Bina girişinde ve içinde adaylarımızın sosyal mesafeyi korumalarını sağlamak için sınav görevlilerimiz tarafından yönlendirilme yapılacaktır. Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacaktır. Salon kapasitesine oranla geçen yıllara göre salonlardaki aday sayısı daha az olacak. Bina ve salon sayısı artışına oranla görevli sayısı da artacak" dedi. (HABER MERKEZİ)

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