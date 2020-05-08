Kayseri'de işçi servisi şarampole yuvarlandı, 4 kişi yaralandı
Kayseri'den Tokat'a işçi götüren servisin lastiğinin patlamasıyla şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.
Fotoğraf: Ömer Kaya/DHA
Kayseri-Sivas karayolunda lastiği patlayan işçi servisinin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Kayseri-Sivas karayolunun 54'üncü kilometresinde meydana geldi. Kayseri'den Tokat'a işçi taşıyan Fatih Coşkun yönetimindeki minibüs, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole yuvarlandı.
Kazada araç sürücüsü Coşkun (36) ile Hasan Bekgöz (45) , Ali Gazel (25) ve Suriye uyruklu Muhammed El Celal (18) adlı işçiler yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulansla Sarıoğlan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (Kayseri/DHA)
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