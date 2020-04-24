24 Nisan 2020 12:29

Manisa’da işçi servisi tıra çarptı; 1 işçi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde işçi taşıyan minibüsün park halindeki tıra çarpması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Tıra çarpan servis aracı

Fotoğraf: Manisa İl Emniyet Müdürlüğü | Kaynak: AA

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Sarten Ambalaj fabrikasına işçi taşıyan servis aracı kaza yaptı.

Yunusemre ilçesinde işçi taşıyan minibüsün park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Park halindeki tıra çarpan işçi servisinde 45 yaşındaki Ahmet Selek isimli işçi yaşamını yitirdi. Yaralanan şoför ve 14 işçi Celal Bayara Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaşamını yitiren Ahmet Selek, Merkez Efendi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şoför Erkan Binici'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. (Manisa/EVRENSEL)

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Manisa’da işçi servisi tıra çarptı; 1 işçi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı

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