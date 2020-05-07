ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS tarihinde değişiklik yapılmayacağını açıkladı

Habertürk Gazetesi Yazarı Kürşad Zorlu, "ÖSYM Başkanı Aygün'e merak edilenleri sordum" başlıklı bugünkü yazısında ÖSYM Başkanı ile görüştüğünü ve kendisine KPSS tarihinin değişmeyeceğini söylediğini yazdı.

Kürşad Zorlu'nun yazısına göre ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, konuyla ilgili olarak "Hayır. Bir değişiklik olmayacak. KPSS mevcut ilan ettiğimiz takvimdeki tarihlerde uygulanacak. Lütfen bu takvimi esas alalım" ifadelerini kullandı.

Zorlu'nun yazısındaki ilgili kısımda şu ifadeler yer aldı:

"KPSS ile ilgili çok sorular geliyor. Herhangi bir öne alma durumu var mı?

- Hayır. Bir değişiklik olmayacak. KPSS mevcut ilan ettiğimiz takvimdeki tarihlerde uygulanacak. Lütfen bu takvimi esas alalım.

ÖSYM Başkanı Aygün’e son olarak ertelenme kararını sordum. Bu hususta nasıl bir süreç işletildiğini ve değişikliğe etki eden etmenlerin neler olduğunu…

Öyle anlaşılıyor ki sadece ÖSYM Başkanlığı değil, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve ilgili kuruluşların görüşleri çerçevesinde bu karar alınmış… Zira Sayın Aygün’den “Tarihle ilgili olarak gerekli açıklamalar yapıldı. Artık tarih tartışmasını bırakıp herkesin öğrencilerimizin motivasyonunu arttırmak için gayret göstermesi gerekiyor. 188 sınav merkezinde yaklaşık 2.5 milyon adayın gireceği YKS’nin sorunsuz uygulanması için Bilim Kurulunun ve Sağlık Bakanlığımızın görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli tüm önlemleri alıyoruz.” cevabını aldım.

İşte durum böyle… Önümüzde 52 gün var. Bu değerlendirmelerden çıkardığım sonuç üniversite adaylarının olabildiğince sınav konularına odaklanarak diğer detayları fazla düşünmemeleri… Biliyorum bu izolasyon sürecinde en az onlar kadar velilerimiz de stresliler! Ama çocuklarımıza desteğimiz ve onların kaygılarını asgariye indirmemiz çok önemli. Umarım bu yazı da bir nebze olsa giderebilmiştir."

(HABER MERKEZİ)

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