Hayatını kaybeden İbrahim Gökçek Gazi Cemevinden uğurlandı

Ölüm orucunun 323. gününde eylemini sonlandıran ancak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek, Gazi Cemevinde türkülerle uğurlandı.

Girdiği ölüm orucuna 323'üncü gününde ara verip bugün yaşamını yitiren Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek için Gazi Cemevinde tören düzenlendi. Ölüm oruçlarında yaşamını yitiren Helin Bölek ile Mustafa Koçak'ın aileleri törene katılarak Gökçek'in ailesini yalnız bırakmadı.

Tören alanına "İbrahim Gökçek ölümsüzdür" pankartı asılırken, cenazenin cemevine ulaşmasıyla birlikte kitle sık sık, "İbrahim Gökçek, Helin Bölek, Mustafa Koçak ölümsüzdür", "Ölüm oruçları onurumuzdur" ve "Yaşasın devrimci dayanışma" sloganları atıldı. Törende, Grup Yorum türküleri söylendi.

"ONLARA VEFA BORCUMUZ VAR"

Törende konuşan Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) Üyesi Naime Kara, “Bir evladımızı daha toprağa verdik. Acımız çok büyük. İbrahim’in mücadelesini devralıp hiç durmadan yolumuza devam edeceğiz. Onlara vefa borcumuz var. Adalet için bedenlerini erittiler, işkencelere direndiler. Gençliklerinin baharında kendilerini feda ettiler. Hepimizin bu çığlığa sahip çıkması lazım. Adalet mücadele ile gelecek. Adalet için direnmeye, boyun borcumuzdur, mücadeleniz mücadelemizdir diyoruz” diye konuştu.

"ŞARKILARIMIZ HEP BİR AĞIZDAN OKUNMALI"

Daha sonra söz alan Grup Yorum üyeleri de Helin Bölek ile İbrahim Koçak’ın mücadelelerini sürdüreceklerini ifade ederek, “Şarkılarımız çam ormanlarında rüzgar gibi kendini hep bir ağızdan okutmalıdır. Şarkılarımız ön safta en önde saldırandır düşmana” dedi.

Cenaze, yarın saat 10.00’da mahallede bulunan benzin istasyonuna kadar gerçekleştirilecek yürüyüşün ardından defnedilmek üzere Kayseri’ye götürülecek. Cenazenin kalacağı Cemevinde ise bütün gece nöbet tutulacak. (İstanbul/MA)

324 gün ölüm orucu sürdüren İbrahim Gökçek hayatını kaybetti