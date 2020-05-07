07 Mayıs 2020 22:17

Hayatını kaybeden İbrahim Gökçek Gazi Cemevinden uğurlandı

Yaşamını yitiren Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek için Gazi Cemevinde binlerce kişinin katılımıyla tören düzenlendi. Gökçek yarın Kayseri'ye defnedilecek.

İbrahim Gökçek tabutun içinde (ortada) ve törene katılanlar

İbrahim Gökçek için düzenlenen cenaze töreni | Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Ölüm orucunun 323. gününde eylemini sonlandıran ancak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek, Gazi Cemevinde türkülerle uğurlandı.

    Girdiği ölüm orucuna 323'üncü gününde ara verip bugün yaşamını yitiren Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek için Gazi Cemevinde tören düzenlendi. Ölüm oruçlarında yaşamını yitiren Helin Bölek ile Mustafa Koçak'ın aileleri törene katılarak Gökçek'in ailesini yalnız bırakmadı.

    Tören alanına "İbrahim Gökçek ölümsüzdür" pankartı asılırken, cenazenin cemevine ulaşmasıyla birlikte kitle sık sık, "İbrahim Gökçek, Helin Bölek, Mustafa Koçak ölümsüzdür", "Ölüm oruçları onurumuzdur" ve "Yaşasın devrimci dayanışma" sloganları atıldı. Törende, Grup Yorum türküleri söylendi.

    "ONLARA VEFA BORCUMUZ VAR"

    Törende konuşan Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) Üyesi Naime Kara, “Bir evladımızı daha toprağa verdik. Acımız çok büyük. İbrahim’in mücadelesini devralıp hiç durmadan yolumuza devam edeceğiz. Onlara vefa borcumuz var. Adalet için bedenlerini erittiler, işkencelere direndiler. Gençliklerinin baharında kendilerini feda ettiler. Hepimizin bu çığlığa sahip çıkması lazım. Adalet mücadele ile gelecek. Adalet için direnmeye, boyun borcumuzdur, mücadeleniz mücadelemizdir diyoruz” diye konuştu.

    "ŞARKILARIMIZ HEP BİR AĞIZDAN OKUNMALI"

    Daha sonra söz alan Grup Yorum üyeleri de Helin Bölek ile İbrahim Koçak’ın mücadelelerini sürdüreceklerini ifade ederek, “Şarkılarımız çam ormanlarında rüzgar gibi kendini hep bir ağızdan okutmalıdır. Şarkılarımız ön safta en önde saldırandır düşmana” dedi.

    Cenaze, yarın saat 10.00’da mahallede bulunan benzin istasyonuna kadar gerçekleştirilecek yürüyüşün ardından defnedilmek üzere Kayseri’ye götürülecek. Cenazenin kalacağı Cemevinde ise bütün gece nöbet tutulacak. (İstanbul/MA)

    324 gün ölüm orucu sürdüren İbrahim Gökçek hayatını kaybetti

    324 gün ölüm orucu sürdüren İbrahim Gökçek hayatını kaybetti

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    SARAT, Europa Nostra Ödülü’nü kazandı
    YAZARLAR
    A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Öğrenmek; öğrenmesini bilmek!

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Hangi normalleşme?

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Darbe marbe

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    İnsan haklarında durum
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile pazar yerleriyle ilgili yeni genelge
    İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile pazar yerleriyle ilgili yeni genelge

    Pazarlarda giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye malzemelerinin satışının kısıtlanmasına ilişkin alınan karar 11 Mayıs'tan itibaren kaldırıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs bilançosu: 3 bin 641 ölüm | Öne çıkan tüm gelişmeler (7 Mayıs)
    Türkiye'de koronavirüs bilançosu: 3 bin 641 ölüm | Öne çıkan tüm gelişmeler (7 Mayıs)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    Son 24 saatte Koronavirüs sebebiyle 57 kişi yaşamını yitirdi
    Son 24 saatte Koronavirüs sebebiyle 57 kişi yaşamını yitirdi

    Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 57 kişi yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 3 bin 641'e çıktı.

    Daha önce istismarı meşrulaştıran profesör bu kez İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı
    Daha önce istismarı meşrulaştıran profesör bu kez İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı

    Yıldız Teknik Üniversitesi Toplum Bilimleri Bölümünde görevli Prof. Dr. Bedri Gencer İstanbul Sözleşmesi’ni hedef aldı.

    RTÜK, Halk TV'ye ve Habertürk TV'ye ceza verilmesini kararlaştırdı
    RTÜK, Halk TV'ye ve Habertürk TV'ye ceza verilmesini kararlaştırdı

    RTÜK Üst Kurulu, Canan Kaftancıoğlu'nun konuk olduğu program için Halk TV'ye para cezası ve 5 kez program durdurma, Meral Akşener'in katıldığı program içinse Habertürk TV'ye para cezası verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Tutuklu 6 gazeteci hakkında hazırlanan "MİT" iddianamesi kabul edildi
    Tutuklu 6 gazeteci hakkında hazırlanan "MİT" iddianamesi kabul edildi

    Tutuklu 6 gazeteci hakkında "MİT Kanunu'na muhalefet" ve "Gizli bilgi ve belgeleri açıklama" iddialarıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. 

    GÜNCELLENDİ
    Dağıtım sorunu çözülemedi, maskeler yarından itibaren en fazla 1 liradan satılacak
    Dağıtım sorunu çözülemedi, maskeler yarından itibaren en fazla 1 liradan satılacak

    Ücretsiz maske dağıtımında sorun bitmedi, maske satışına izin verildi. Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin 1 liradan fazlaya yapılacak satışların "fahiş fiyat" olarak değerlendirileceğini açıkladı.

    İş yerlerine maske dağıtımı başladı | Dr. Erol Ünder: Sayı yetersiz
    İş yerlerine maske dağıtımı başladı | Dr. Erol Ünder: Sayı yetersiz

    İş yerlerine ücretsiz maske dağıtımı başladı ve işçi başına 15 gün için 20 adet maske verildi. Uzman görüşü, bu sayının çok yetersiz olduğu yönünde.

    Banksy’den ikinci karantina çalışması: Süper kahraman sağlık emekçisi
    Banksy’den ikinci karantina çalışması: Süper kahraman sağlık emekçisi
    Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! Ardınızdan matem tutmuyoruz…
    Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! Ardınızdan matem tutmuyoruz…
    Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında
    Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında
    Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi koronavirüs nedeniyle sembolik yakıldı
    Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi koronavirüs nedeniyle sembolik yakıldı
    dilop’un mayıs-haziran sayısı çıktı
    dilop’un mayıs-haziran sayısı çıktı
    Balkon, kentten bize düşen küçük bir açık hava
    Balkon, kentten bize düşen küçük bir açık hava
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İzmir Tabip Odasından anket: Hekimlerin yüzde 14'ü maaş alamıyor
    İzmir Tabip Odasından anket: Hekimlerin yüzde 14'ü maaş alamıyor

    İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu'nun 2 bin 300 hekim ile yaptığı ankete göre, hekimlerin yüzde 14'ü maaş alamıyor.

    İHD İzmir Şubesi, Ege Bölgesi'ne dair Kadın Hak İhlalleri Raporu’nu açıkladı
    İHD İzmir Şubesi, Ege Bölgesi'ne dair Kadın Hak İhlalleri Raporu’nu açıkladı

    İHD İzmir Şubesinin Balıkesir, Kütahya, Denizli, Muğla, Uşak, Manisa, Afyon, Aydın, Antalya, Burdur, Isparta, İzmir’i kapsayan 4 aylık raporuna göre 141 kadın ve 63 çocuk hak ihlaline uğradı.

    Termik santrallerinin faydası tek, zararları pek…
    Termik santrallerinin faydası tek, zararları pek…

    Denizli'den çevre mühendisi Gürol Gök Termik santrallerin zararlarını ve faydalarını yazdı. "Denizli Tavas’ta yapılması planlanan Avdan Termik Santrali için siz karar verin. Para mı? Sağlık mı?"

    TÜPRAŞ'ta üretim bir süreliğine durdu, işçiler endişeli
    TÜPRAŞ'ta üretim bir süreliğine durdu, işçiler endişeli

    Mart ayı sonundan bu yana bir hafta günde 12 saat çalıştıklarını, bir hafta evde kaldıklarını dile getiren Petrol-İş Sendikası üyesi işçiler, belirsizlik nedeniyle endişeli.

    1 Mayıs'ın öğrettikleriyle daha ileri mücadeleler için kolları sıvayalım
    1 Mayıs'ın öğrettikleriyle daha ileri mücadeleler için kolları sıvayalım

    Genel-İş İzmir 8 No’lu Şube Sekreteri Sinan Uğur: Meydanlarda kutlamaların olmaması bu yılki 1 Mayıs’ta işyeri kutlamalarının da zenginliğini artırdı.

    Dikili Emek ve Demokrasi Platformu Denizleri andı: Anıları mücadelemize ışık tutuyor
    Dikili Emek ve Demokrasi Platformu Denizleri andı: Anıları mücadelemize ışık tutuyor

    Dikili Emek ve Demokrasi Platformu yazılı açıklama yaparak 6 Mayıs’ı andı.