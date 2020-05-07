Yazar Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yazar Ragıp Zarakolu hakkında “Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazısı nedeniyle soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu'nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un suç duyurusu üzerine açtığı soruşturma, “darbe mesajı vererek Anayasal düzeni hedef almak" suçlaması ile yürütülüyor.

DİLEKÇEDE NE YAZIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından yapılan suç duyurusu diklekçesinde, "Zarakolu'nun, 'Türkiye'nin yakın tarihine göndermeler yaparak 'Korona günleri, bırakın Türkiye'yi tüm dünyayı bir sorgulamaya yöneltmekte. Bundan RTE'nin ve tayfasının kaçması mümkün değil' şeklindeki ifadeleriyle de açıkça darbe çığırtkanlığı yaptığını ortaya koymuştur. Kamuoyunda büyük tepki yaratan anti demokratik beklentilerle dolu sözde yazıda açıkça 'darbe özlemi' vurgulanmış 'darbe seviciliği' yapılmıştır" denildi.

Ragıp Zarakolu, Evrensel ve Artı Gerçek’te yayınlanan “Makus kaderden kaçış yok” başlıklı yazısı üzerinden hükümet üyeleri tarafından darbecilikle suçlanmıştı.

ZARAKOLU: HAYATIM DARBELERE KARŞI MÜCADELE İLE GEÇTİ

Zarakolu yaptığı yazılı açıklamada, yazının darbe karşıtı bir içeriğe sahip olduğunu ifade ederek, “Yazının bu kadar ters yorumlanması anlaşılır bir şey değil. Cumhurbaşkanılığı sözcülerinin yazıyı yeterince okumadıkları anlaşılıyor” demişti.

“Hayatım darbelere, darbeci eğilimlere karşı mücadele ile geçti” diyen Zarakolu, insan hakları ve adalete bir gün herkesin ihtiyaç duyacağını dile getirmişti. (HABER MERKEZİ)

Ragıp Zarakolu’ndan suçlamalara yanıt: Hayatım darbelere karşı mücadele ile geçti