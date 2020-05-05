Ragıp Zarakolu’ndan suçlamalara yanıt: Hayatım darbelere karşı mücadele ile geçti

Ragıp Zarakolu, “Makus kaderden kaçış yok” başlıklı yazısı nedeniyle hükümet ve iktidar üyeleri tarafından yöneltilen “darbecilik” suçlamalarına yazılı açıklama yaparak yanıt verdi. Yazının darbe karşıtı bir içeriğe sahip olduğunu ifade eden Zarakolu, “Yazının bu kadar ters yorumlanması anlaşılır bir şey değil. Cumhurbaşkanılığı sözcülerinin yazıyı yeterince okumadıkları anlaşılıyor” dedi.

“Hayatım darbelere, darbeci eğilimlere karşı mücadele ile geçti” diyen Zarakolu, insan hakları ve adalete bir gün herkesin ihtiyaç duyacağını dile getirdi.

“YASSIADA'DAKİLERİN ÇOCUKLARI AŞAĞILANIRKEN ONLARLA DAYANIŞMA İÇİNDE OLDUM"

Zarakolu’nun açıklaması şöyle:

“Darbe karşıtı bir yazının bu kadar ters yorumlanması, anlaşılır bir şey değil. Cumhurbaşkanılığı sözcülerinin yazıyı yeterince okumadıkları anlaşılıyor. Hayatım darbelere, darbeci eğilimlere karşı mücadele ile geçti.

1960-61 yılını Mebus Evleri diye anılan İsrail Evlerinde geçirdim. Siyasi tutsak aileleri ile ilk kez orada karşılaştım. Yassıada’da zulüm altında olan mebusların çocuklarının okulda ‘düşükler’ diye aşağılandığına tanık oldum. Onlarla dayanışma içinde oldum. Yassıada’da yapılan aşağılama ve işkencenin ilk tanıklıklarını dinledim. Daha sonra faillerinin askeriye içinde nasıl yükseldiklerine, 90’lı yıllarda nasıl kirli bir savaş yürüttüklerine tanık oldum.

İnsan haklarına duyarlı olmamın, üniversite yıllarında bir darbeden medet ummamamın nedeni belki de bu.

“12 MART DARBESİNİ HAPİSTE GEÇİRDİM”

12 Mart Darbesini hapiste geçirdim, 20 yıl pasaport alamadım. Doktoram yarım kaldı. 12 Eylül darbesini tehdit altında yaşadım.

28 Şubat günlerinde, 12 Eylül idamlarını anlatan bir kitabı ve 12 Eylül darbesinini sembolik olarak yargılayan Hannover Tribünalinin belgelerini yayınladığım için mahkemeye verildim. Başkanım Akın Birdal suikaste uğradı. Eşim Ayşe Nur hakkında ölüm döşeğinde davalar açılmaya devam etti.

2006 yılında şu anda iktidarın payandası olan bir çevre tarafından Hrant Dink ile birlikte hedef gösterildim.

2007 yılında kaos planı gerçekleşmedi ise, bunun nedeni Hrant Dink’in iğrenç katline gösterilen ve toplumun her kesimini kucaklayan vicdan patlaması idi.

Darbe heveslileri Hrant’ı katletmekle kendi ayaklarına ateş ettiler.

“2011’DE BENİ YARGILAYANLAR ŞU AN HAPİSTE”

2011 yılında saçma gerekçelerle gözaltına alınıp tutuklandım. Beni tutuklayan, ulusal ve uluslararası tepki üzerine daha mahkeme başlamadan beni serbest bırakmak zorunda kalan ekip, polisi, savcısı, hakimi ile hapiste şu an.

2015 darbe girişimi / karşı darbesi de bana dokunmadan geçemedi ne yazık ki.

Kıssadan hisse: İnsan hakları ve adalete bir gün her kes muhtaç olabilir ve olacaktır.”

ALTUN'DAN SUÇ DUYURUSU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yazıya ilişkin Ragıp Zarakolu ve Artı Media hakkında suç duyurusunda bulundu.

NE OLDU?

Ragıp Zarakolu’nun Artı Gerçek ve Evrensel’de eş zamanlı yayınlanan “Makus kaderden kaçış yok” başlıklı yazısının Artı Gerçek’te Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adnan Menderes’in fotoğrafıyla yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Zarakolu hakkında darbecilik suçlamalarında bulunmuştu. (MEDYA SERVİSİ)