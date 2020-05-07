07 Mayıs 2020 15:16

BİSAM: Açlık sınırı 2 bin 407 lira, yoksulluk sınırı ise 8 bin 327 lira oldu

BİSAM'ın araştırma sonuçlarına göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 80 TL, aylık 2 bin 407 TL’lik harcama yapması gerekiyor.

Diyarbakır pazarı

Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

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  • EKONOMİ
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    Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezinin (BİSAM) yayımladığı araştırma sonuçlarına göre, açlık sınırı 2 bin 407 lira, yoksulluk sınırı ise 8 bin 327 lira oldu.

    Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken gıda harcaması 2 bin 407 lira oldu. 2003 yılının ocak ayında 4 kişilik bir aile, günlük minimum 14.6 liraya sağlıklı beslenebilirken bugün ancak 80 liraya sağlıklı beslenebiliyor.

    SAĞLIKLI BESLENMEK İÇİN GÜNDE 80 LİRA GEREKİYOR

    BİSAM, nisan 2020 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı verilerini hesapladı. Hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 80 TL, aylık 2 bin 407 TL’lik harcama yapması gerekiyor. Buna göre yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 645 TL, yetişkin bir kadın için 625 TL, 15-18 yaş bir genç için 684 TL, 4-6 yaş arası bir çocuk için 453 TL oldu. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 8 bin 327 TL’ye ulaştı.

    EN PAHALI KENT İZMİR

    Araştırma kapsamında üç büyük ile ait nisan 2020 dönemi açlık ve yoksulluk sınırı verileri de hesaplandı. Buna göre İzmir’de açlık sınırı 2 bin 655 TL olarak belirlendi. İzmir’i, İstanbul 2 bin 576 TL’lik açlık sınırı ile takip etti. Ankara’da ise açlık sınırı 2 bin 349 TL olarak tespit edildi. 

    Bursa, Eskişehir ve Bilecik bölgesinde açlık sınırı 2 bin 451 TL, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova bölgesinde açlık sınırı 2 bin 476 TL, Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgesinde açlık sınırı 2 bin 434 TL, Adana ve Mersin bölgesinde açlık sınırı 2 bin 273 TL olarak hesaplandı. (EKONOMİ SERVİSİ)

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