Memur-Sen: Açlık sınırı 2 bin 492, yoksulluk sınırı 6 bin 986 lira oldu

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından yapılan nisan ayı "açlık-yoksulluk" araştırmasının sonuçları açıklandı. Buna göre nisanda 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 492 lira 5 kuruş, yoksulluk sınırı ise 6 bin 986 lira 5 kuruş oldu.

Mart ayına göre gıda fiyatlarında yüzde 1,78'lik artış oldu. En fazla artış yüzde 46,18 ile sarımsak, yüzde 37,5 ile kuru soğan, yüzde 31,02 ile patates, yüzde 30,45 ile kivi fiyatlarında yaşanırken, birim fiyatında en çok düşüş de yüzde 43,57 ile patlıcan, yüzde 36,99 ile salatalık, yüzde 34,23 ile kabak, yüzde 20,44 ile sivri biberde görüldü.

Giyim, temizlik ve sağlık madde fiyatlarında artış oldu. Buna göre giyim fiyatında yüzde 1,53, kişisel temizlik ve bakım madde fiyatında yüzde 2,76, sağlık madde fiyatında ise yüzde 0,71 oranında artış yaşandı. (EKONOMİ SERVİSİ)

Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 374, yoksulluk sınırı 7 bin 732 liraya yükseldi