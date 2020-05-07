“Denizler, sömürünün olmadığı bir dünya için mücadele etti”

Emek Partisi Çorum İl Örgütü, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 48'nci yıldönümünde bir anma programı düzenledi.

Hacı Bektaş Parkı’nda gerçekleştirilen anma etkinliğine EMEP İl Başkanı Cafer Gökmen’in yanısıra çok sayıda parti üyesi katıldı.

Sık sık “Yusuf, Hüseyin, Deniz sürüyor, sürecek mücadelemiz”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm”, “Faşizme ölüm, halka hürriyet” sloganının atıldığı basın açıklamasında konuşan Hıdır Aygün, idam edilişlerinin 48. yılında üç fidanı anmak için toplandıklarını ifade ederek, bu sene salgın nedeniyle çok kısıtlı bir duyuru yapabildiklerini söyledi.

Denizlerin ezilenin olmadığı, sınıfsız sömürüsüz bir dünya ve eşit, özgür, adil ve emeğe değer verilen bir ülke için mücadele ettiğini kaydeden Aygün, 6 Mayıs 1972’den beri Türkiye’nin devrimcilerinin, devrimci mücadelenin her şart altında yürütülmesinin önemini, nasıl bir kararlılık ve fedakârlıkla mücadele etmeleri gerektiğini daha açıkça bildiğini dile getirdi.

Antiemperyalist mücadele, demokrasi mücadelesi, sosyalizm ve sınıfsız sömürüsüz, barış içinde bir dünya için mücadele dendiğinde kimlerle birlikte, kimlere karşı ve nasıl mücadele edilmesi gerektiğinin daha ileriden kavrandığını vurgulayan Aygün, “O günden beri Türkiye’nin devrimcileri, işçi sınıfının ve halkların emperyalizme ve kapitalizme karşı mücadelesinde öğrendikleriyle; Deniz, Hüseyin ve Yusuf’un şahsında mücadelede hayatını kaybetmiş tüm devrimcilerin anısına her 6 Mayıs’ta, devrimin yol arayışını daha bilinçle sürdürüyorlar” ifadelerini kullandı. (Çorum/EVRENSEL)

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