AB ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 7,4 küçülecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle AB ekonomisinin bu yıl yüzde 7,4 daralacağı öngörüsünde bulundu. Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5,4 daralacağı tespitine yer verildi.

AB Komisyonu, “Avrupa Ekonomik Tahminleri 2020 İlkbahar” raporunu yayımladı. “Derin ve düzensiz ekonomik durgunluk, belirsiz bir iyileşme” başlıklı raporda, Avro Bölgesi’nin 2020 yılında yüzde 7,7 küçüleceği, 2021’de ise yüzde 6,3 büyüyeceği tahminine yer verildi. Raporda, AB ekonomisinin 2020’de yüzde 7,4 küçüleceği, 2021 yılında ise yüzde 6,1 büyüyeceği öngörüldü.

AA'da yer alan habere göre raporda, bu yıl Avrupa’nın başat ekonomisi Almanya’nın yüzde 6,5, Fransa’nın yüzde 8,2, İtalya’nın yüzde 9,5, İspanya’nın yüze 9,4, Hollanda’nın yüzde 6,8, Belçika’nın yüzde 7,2, Yunanistan’ın yüzde 9,7 ve Avusturya’nın yüzde 5,5 küçüleceği tahmin edildi.

AB’den ayrılan İngiltere’nin bu yıl yüzde 8,3, ABD’nin yüzde 6,5, Japonya’nın yüzde 5 küçüleceği öngörülen raporda, Çin’in ise 2020’de yüzde 1 büyüyeceği tahminine yer verildi.

Enflasyon oranının bu yıl AB’de yüzde 0,6, Avro Bölgesi’nde yüzde 0,2 olacağı öngörülen raporda, işsizlik oranının AB’de yüzde 9, Avro Bölgesi’nde yüzde 9,6’yı bulacağı kaydedildi. Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5,4 daralacağı, 2021’de ise yüzde 4,4 büyüyeceği tahmin edildi. (EKONOMİ SERVİSİ)

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