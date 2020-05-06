Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan Samsun’da anıldı

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan idam edilişlerinin 48. yılında Samsun’da anıldı. Devrimci 78’liler Derneğinin çağrısıyla dernek binasında yapılan açıklamaya Samsun’daki siyasi parti demokratik kitle örgütü ve sendikaların temsilcileri birer kişi olmak üzere katılım sağladı. Koronavirüs tedbirleri alınarak dernek binasında basın açıklaması yapıldı.

Devrimci 78’liler Derneği Şube Başkanı Cengiz Akşan daha önce 6 Mayıs kutlaması için Valiliğe yapılan başvurularının koronavirüs tedbirleri gerekçe gösterilerek reddedildiğini ve anmayı dernek binasında ama yapmak zorunda kalındığını açıkladı.

MÜCADELELERİ REHBERİMİZ OLANLARA SÖZÜMÜZDÜR

Devrimci 78’liler Derneği Şube Başkanı Cengiz Akşan’nın yaptığı basın açıklamasında 48 yıldır Denizlerin başucunda buluşan binlerce insanın onlara duyulan sevgiyi, saygıyı, derin bağlılığı ve özlemi ifade ettiğini belirterek; “Denizlerle halklarımızın etle tırnak gibi birbirine kaynaştığının resmidir bu. Denizleri ve Denizlerin şahsında yıldızlaşan devrimcileri anmak; devrimci mücadele içinde kazandığımız en büyük onur nişanlarından biridir. Deniz’in idam sehpasında söylediği ‘Yaşasın devrim ve sosyalizm, yaşasın Marksizm-Leninizm’in yüce ideolojisi, Yaşasın Kürt ve Türk halklarının bağımsızlık mücadelesi, kahrolsun emperyalizm’ sözleri bugün de gerçekliğini ve geçerliliğini koruyor” dedi.

Denizleri anmanın, emekçilerin ve halkların başta yaşam hakkı olmak üzere eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, barınma, çalışma haklarını savunmak anlamına geldiğini vurgulayan Akşan şunları söyledi: “Denizleri anmak, savaşa karşı barışı, diktatörlüğe, zulme, zorbalığa karşı demokrasiyi, ayrımcılığa ötekileştirmeye karşı kardeşliği savunmak, her türlü işgale karşı çıkmak demektir. Denizleri anmak, onların yaşamları boyunca emperyalizme, kapitalizme ve sömürüye karşı verdikleri mücadeleyi halklarımızla, işçi sınıfı ve emekçi kitlelerle birleştirme çabalarını artırarak sürdürmeyi, kapitalizme karşı, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesini bugünün ihtiyaçlarıyla birleştirmeyi zorunlu kılmaktadır.”

Açıklamaya DİSK Emekli Sen, BES, Bilgisayar Mühendisleri Odası, Tez Koop İş, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ADD, EMEP, HDP, Halkevleri, Sol Parti, HDK temsilcileri katıldı. (Samsun/EVRENSEL)

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