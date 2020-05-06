HDP heyeti, hükümetin hedefe koyduğu Kars Belediyesini ziyaret etti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri ve belediye eş başkanlarından oluşan bir heyet, son dönemde saldırılarla karşı karşıya olan Kars Belediyesi Eş Başkanları Şevin Alaca ve Ayhan Bilgen’e destek ziyaretinde bulundu.

HDP Kars İl Örgütü binasında düzenlenen basın toplantısında heyet adına açıklama yapan HDP Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, Kars Belediyesinin Türkiye’ye model olacak ve bütün farklı siyaset kimliklerin temsiliyetinin olduğu bir meclisle yönetildiğini hatırlattı.

‘AKP VE KÜÇÜK ORTAĞI TAHAMMÜL ETMİYOR’

Belediye meclisinin Kars halkının daha yaşanılabilir bir kentin yeniden inşası için canla başla çalıştığını vurgulayan Hatimoğulları, “Yandaş medyanın, AKP iktidarının ve küçük ortağı MHP’nin tahammül edemediği nokta budur. Burada böylesi bir çalışma istenmemektedir. Çünkü onların derdi gerçekten yerel yönetimlerin esas vazifelerini yerine getirmesi değil yerel yönetimlerin kendilerinin siyasi uydusu gibi çalışmasını istiyor. Oysaki Kars Belediyesi özgün faaliyetleriyle ve farklı siyasi partilerin temsil edildiği bir meclisle bu çalışmaları başarılı bir şekilde yürütmektedir. Bu gün Kars Belediyesi meclisindeki bu çeşitlilik aslında bize Türkiye tablosunun çeşitliliğini göstermektedir” diye konuştu.

‘SAHİPLENMENİN ZAMANIDIR’

Eş başkanların, Kars Belediyesinin kaynaklarını çetelere peşkeş çekenlere karşı net bir tavır takındığını vurgulayan Hatimoğulları, “Bizim çağrımız Kars halklarınadır: Belediyemize zarar vermek isteyen merkezi hükümetin siyasi çıkarlarına karşı, burada belediyemize zarar vermek isteyen yerel çıkar gruplarına karşı belediyemizi ve Belediye Eş Başkanlarımızı en güçlü biçimde sahiplenmenin zamanıdır. Belediyemizi hedefleyenler şunu çok iyi bilmelidir ki; Türkiye’deki vicdan sahibi herkesin desteği ve dayanışması devam edecektir.”

DİSK: HALKIN İRADESİ YOK SAYILIYOR

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu da Kars Belediyesine dönük baskılara dair açıklama yaptı. “Kars halkının ve Kars Belediyesinde çalışan arkadaşlarımızın yanındayız!” ifadelerine yer verilen açıklamada, halkın seçtiği yerel yöneticilere karşı antidemokratik tutum ve baskıların devam ettiği ve halkın iradesinin yok sayıldığı vurgulandı. Açıklamada, “Seçimle gelenin seçimle gitmediği, halkın seçme ve seçilme hakkına saygı gösterilmeyen bir düzenin, Kars’a da, Türkiye’ye de hiçbir faydası olmayacağı açıktır. Kars halkının ve Kars Belediyesinde çalışan arkadaşlarımızın bu süreçte yalnız olmadığını, onların tercihlerine saygı duyarak, dayanışma içinde olacağımızı vurgulamayı bir borç biliyoruz” denildi. (HABER MERKEZİ)

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