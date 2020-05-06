Mahkeme itirazı reddetti: Esenler Otogarı'ndaki otoparkları İSPARK işletecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin "Esenler Otogarı" olarak bilenen Büyük İstanbul Otogarı otoparkların İSPARK AŞ. tarafından işletilmesi yönünde aldığı karara karşı Avrasya Terminal İşletmeleri (AVTER) tarafından yapılan itiraz mahkemece oy birliği ile reddedildi.

Otoparkları 25 yıllık süreyle işleten AVTER’in sözleşmesi, 4 Mayıs 2019’da sona ermesinin ardından İBB Meclisi, 11 Temmuz 2019 tarihindeki oturumunda otogar otoparklarının işletmesini İSPARK AŞ’ye devredilmesini karara bağlamıştı. Bunun üzerine AVTER, İstanbul 9. İdare Mahkemesine yürütmenin durdurulması için dava açtı.

MAHKEME İBB MECLİSİNİ HAKLI BULDU

İdare Mahkemesi, 31 Ocak 2020 tarihinde oy birliğiyle verdiği kararda, 1994 yılında sözleşmesi yapılan otogarın 25 yıllık sözleşme süresinin dolduğuna, İBB Meclisi’nin aldığı kararın kanunlara ve kamu yararı ilkesine uygun olduğuna hükmetti.

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Yargılama gideri olan 733.50 TL’nin davacılar üzerine bırakılmasına, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı işler için belirlenen 2 bin 500 TL’lik avukatlık ücretinin davacılardan alınarak davalı idareye verilmesine, posta avansından artan kısmın kararın kesinleşmesinin ardından davacılara iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere, 31.01.2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.” (HABER MERKEZİ)

Esenler Otogarı'nın otopark bölümü 5 yıllığına İSPARK'a devredildi