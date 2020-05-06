EPDK, İGDAŞ hakkında yüksek fatura şikayetleri nedeniyle soruşturma açtı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İstanbul'daki yüksek fatura şikayetlerinin incelenmesi sonucu İGDAŞ'ın mevzuata aykırı sürelerde abonelere fatura düzenlediğini tespit ettiklerini, İGDAŞ hakkında soruşturma başlattıklarını duyurdu.

EPDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs sürecinde özellikle karantina bölgeleri için kıyasen fatura uygulamasına geçildiği ancak bunun dışındaki bölgelerde elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin, sayaçları okumaya ve abonelere gerçek tüketimlerine göre fatura düzenlemeye devam ettiği belirtildi.

İstanbul'da ikamet eden doğal gaz abonelerinden yüksek fatura şikayetleri geldiğini belirten EPDK, şikayetleri incelediğini ve ilgili dağıtım şirketi İGDAŞ'ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit ettiklerini belirtti. 'Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre abonelere çıkarılacak faturaların ortalama 25 günden az 35 günden fazla olmaması gerekirken, İGDAŞ'ın 40-45 günlük fatura kestiği belirlendi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz yazılı açıklamasında, "Gelen şikayetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. Bu durum haliyle vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş. Derhal soruşturma başlattık. Gerekeni yapacağız" dedi. (HABER MERKEZİ)

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