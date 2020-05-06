Twitter hesabında yer alan “ey İBAN edenler” ifadesi nedeniyle “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “Hakaret” suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklanan gazeteci Hakan Aygün tahliye edildi.

Twitter hesabında yer alan “ey İBAN edenler” paylaşımı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci ve sunucu Hakan Aygün bugünkü duruşmada tahliye edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde teknesinde 2 Nisan'da gözaltına alınan Aygün, 3 Nisan'da savcılık ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle Bodrum adliyesine sevk edilmiş, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “Hakaret” iddialarından tutuklanmıştı. Aygün, gözaltına alınması öncesi Twitter hesabından söz konusu tweet'i yazanın kendisi olmadığını, sayfasına retweet yöntemiyle gönderilen bir mesaj olduğunu söylemişti. Gazeteci Aygün, aynı paylaşımda, "ibanlı-imanlı" esprisinin de hoşgörü ile karşılanması gerektiğini, dine hakaret olmadığını söylemişti. (MEDYA SERVİSİ)

Gazeteci Hakan Aygün tutuklandı