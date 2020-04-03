Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Twitter hesabında yer alan “ey İBAN edenler” ifadesi nedeniyle “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “Hakaret” suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen gazeteci Hakan Aygün, tutuklandı.

Bodrum'daki teknesinde dün gözaltına alınan Aygün, bugün savcılık ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle Bodrum adliyesine sevk edildi.

Aygün'ün Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi uyarınca sorgulandığı öğrenildi. Aygün sorgusunun ardından “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “Hakaret” iddialarından tutuklandı.

Aygün, gözaltına alınması öncesi Twitter hesabından bir açıklama yaparak, söz konusu tweet'i yazanın kendisi olmadığını, sayfasına retweet yöntemiyle gönderilen bir mesaj olduğunu söylemişti. Gazeteci Aygün, aynı paylaşımda, "ibanlı-imanlı" esprisinin de hoşgörü ile karşılanması gerektiğini, dine hakaret olmadığını söyledi.

Gerçekten imanlı arkadaşlarımIn uyarı ve ricasıyla Tekrar duyuruyorum: Bahsi geçen iban’la ilgili esprinin metin yazarı ben değilim. Twitter Sayfama retweet yöntemiyle gönderilen bir mesajdı. Tamamı için tıklayın https://t.co/saF6HgPwxY — hakan aygun (@hakan_aygun) April 2, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başında koronavirüsle ilgili bağış kampanyası başlatmış ve IBAN numaraları paylaşmıştı. (MEDYA SERVİSİ)

⚡️ Gazeteci #HakanAygün bu paylaşımı nedeniyle tutuklandı.



Toplumun bir kesimi inciniyor diye mizah yapmak suç sayılamaz. Şiddete teşvik etmedikçe her şey söylenir. Hâkimleri AİHM ve AYM kararlarını uygulamaya çağırıyoruz. Yargı tacizine son! pic.twitter.com/9IqAXfUatL — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) April 3, 2020

Twitter hesabındaki “ey İBAN edenler” ifadesi nedeniyle dün gözaltına alınan gazeteci Hakan Aygün tutuklandı. Bir gazeteci, fazlasıyla tartışmalı bir bağış kampanyasına yönelik eleştirileri önlemek için gözdağı niyetine tutuklanmıştır. Aygün derhal serbest bırakılmalıdır. pic.twitter.com/gb7Dbr1UF4 — DİSK Basın-İş (@Disk_Basin_is) April 3, 2020