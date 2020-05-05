05 Mayıs 2020 19:35

CHP'li Orhan Sarıbal: Tarım kötü bir yere gidiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, hükümetin kendi çiftçisine destek olmadığını belirterek, "Tarım tahmin edilmeyecek kadar kötü bir yere gidiyor." dedi.

Orhan Sarıbal

Orhan Sarıbal | Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak/AA

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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, tarım ve gıda sektöründeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarıbal, hububat alım fiyatlarına ilişkin, "Bu rakamlar çiftçinin sağlıklı bir gelir elde etmesi için yeterli değil." dedi.

    AA'da yer alan habere göre Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, tarım ve gıda sektöründeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'de bahar mevsiminde doğal afetlerin çok yoğun yaşandığına işaret eden Sarıbal, Adana, Mersin, Antalya, Şanlıurfa ve Çorum'da dolunun tarım alanlarında hasara ve zarara neden olduğunu belirtti. Çiftçinin doğal afetlere karşı sorununu gidermenin devletin görevi ve sorumluluğu olduğunu ifade eden Sarıbal, bütün üretim alanlarının sigortalanması ve primin devlet tarafından ödemesi gerektiğini söyledi.

    Hükümetin hububat alım fiyatlarıyla ilgili açıklamada bulunduğunu hatırlatan Sarıbal, "Bütün ülkeler koronavirüs sürecinde gıda ve tarım krizinin kapıda olduğunu söylüyor. Birçok ülke tarıma dayalı ihraç ürünlerinde kısıtlama yaptı, biz de yaptık. 2018'den beri buğdayda, 2020'de soğanda, patateste yaptık. Korona sürecinden sonra makarnada, irmikte yaptık. Bugün bir fiyat açıklanıyor, üzgünüm ki bunlar, bizim uygun görmediğimiz, ürünlerin karşılığı olmayan, çiftçiye insanca gelir sağlamayan fiyatlardır." diye konuştu. Belirlenen fiyatlarla çiftçinin korunmadığını savunan Sarıbal, buğday, arpa, bakliyat primlerinde hiçbir artış olmadığını kaydetti.

    "TARIM KÖTÜ BİR YERE GİDİYOR"

    İthalat rekoru kırıldığını belirten Sarıbal, hükümetin kendi çiftçisine destek olmadığını ifade etti. Ülkenin çok önemli bir ürünü olan pamuğun da yeteri kadar üretilmediğini, ithal edildiğini söyleyen Sarıbal, pamukta derhal sağlıklı bir prim ve taban fiyatın açıklanması gerektiğini vurguladı. Sarıbal, "Tarım tahmin edilmeyecek kadar kötü bir yere gidiyor. Halkımızın gıda egemenliği tamamen yabancı ülkelere teslim ediliyor." dedi.

    Hükümetin dijital tarım pazarlama sistemi içerisinde sözleşmeli tarım yapan şirketlere 50 milyona kadar destek vereceğini açıkladığını dile getiren Sarıbal, bu paranın Fiskobirlik, Çaykur, Trakyabirlik, Çukobirlik, Marmarabirlik, Et ve Süt Kurumu gibi kurumlara neden verilmediğini sordu. Sarıbal, "Açıklanan hububat fiyatları, baklagil fiyatları ve bugün Bakanın açıkladığı yem fiyatlarının tek bir cümle ile açıklaması şudur. 'Biz bu topraklarda bu çiftçinin tarım yapmasını istemiyoruz, üretimimizi desteklemiyoruz, koronavirüs salgını hiç önemli değil, önemli olan ithalattır' diyorlar." ifadesini kullandı.

    Açıklanan buğday, arpa ve bakliyat taban alım fiyatları ile prim ve destek ödeme miktarlarına ilişkin bir soru üzerine de Sarıbal, "Bu rakamlar çiftçinin sağlıklı bir gelir elde etmesi için yeterli değil." dedi. Sarıbal, açıklananların çiftçinin ihtiyacını karşılayan, çiftçiyi yeniden üretime teşvik eden, gelecek yıl daha fazla üretmesini sağlayacak rakamlar olmadığını kaydetti. (Ankara/AA)

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