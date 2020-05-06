05 Mayıs 2020 16:29Son Güncellenme Tarihi: 06 Mayıs 2020 13:52
Gözaltına alınan Kozluk Belediyesi Meclis Üyesi Leyla Onuk serbest bırakıldı
Kozluk’ta evine yapılan baskınla gözaltına alınan HDP Kozluk Belediye Meclis Üyesi Leyla Onuk serbest bırakıldı.
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Fotoğraf: MA
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kozluk Belediyesi Meclis Üyesi Leyla Onuk'un evine 5 Mayıs sabah saatlerinde polislerce baskın düzenlendi. Evinin kapısı kırılarak yapılan baskında, Onuk kelepçelenerek gözaltına alındı.
Sosyal medya paylaşımlarında "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Onuk, Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
(Batman/MA)
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