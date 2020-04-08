08 Nisan 2020 16:45

Batman Belediyesi eş başkanları: Kayyum halk iradesine saygı duyarak istifa etmeli

Batman Belediyesi’nin görevden alınan eş başkanları Korkmaz ve Demir, her kayyum atamasının halkın iradesine karşı bir gasp olduğunu hatırlatarak, uygulamadan bir an önce vazgeçilmesini istedi.

Batman Belediyesi

Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • POLİTİKA
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    Batman Belediyesi’nin görevden alınan eş başkanları Songül Korkmaz ve Mehmet Demir, mazbatalarını Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) aldıkları 8 Nisan 2019’un yıldönümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Korkmaz ve Demir, her kayyum atamasının halkın iradesine karşı bir gasp olduğunu hatırlatarak, uygulamadan bir an önce vazgeçilmesini istedi.

    EKONOMİK ABLUKA

    Songül Korkmaz ve Mehmet Demir yaptıkları açıklamada, 31 Mart yerel seçiminde yüzde 66 oy oranıyla Batman Belediyesi’ni HDP’nin kazandığını hatırlatarak “Batman’dan intikam alırcasına, Batman’a atanması yapıldığı günden itibaren kayyum olarak atanmak için Batman Valisi idari olarak bizi işlemez hale getirmeye çalıştı, tüm kurumların bizimle ortaklaşmasını engelledi. Meclis kararlarımızın çoğunu reddederek işlerin etkin, verimli ve zamanında yapılmasını engelledi. Belediyeyi yüksek miktarda borç ile devraldık. Kayyum döneminde İller Bankası, 2017'de 3 milyon 800 bin TL, 2018’de 3 milyon 93 bin TL kesinti yaparken, HDP döneminde ise 2019’un 8 ayında 52 milyon, 2020’nin ilk üç ayında 30 milyon kesinti yapılarak belediye adeta ekonomik ablukaya alındı” dedi.  

    "SEÇME VE SEÇİLME HAKKININ GASBI"

    Seçildikleri andan itibaren bütün Batman’ın belediye eş başkanları oldukları anlayışı ile herkese eşit, adil bir yönetim tarzı ile yaklaştıklarını belirten eş başkanlar, yaptıkları çalışmaları anlattı. 

    Gözaltına alınıp yerlerine kayyum atanmasına dair de görüşlerini belirten eş başkanlar, “Anayasanın hukuk devleti ilkesini yok saydılar. Anayasanın seçme seçilme hakkını, masumiyet karinesini seçilmiş bir organ olan meclisin seçme hakkını gasbettiler. Her kayyum ataması halk ile sistem arasındaki makası açmakta, onarılması zor yaralar açmaktadır. Kayyum uygulamasından bir an önce vazgeçilmelidir” dedi. (HABER MERKEZİ)

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