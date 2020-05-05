Birleşik Krallık’ta ölümler gizleniyor mu?

Arif BEKTAŞ

Londra

Birleşik Krallık’ta en az 28 bin 734 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Fakat yapılan araştırmalar sonucu bakımevlerinde ölümlerin çok daha fazla olduğu ve toplam sayının en az 30 bin olduğu belirtildi.

Daha önce de bakımevleri ve evlerinde ölenlerin sayıları gizleniyordu. Bugüne kadar bakımevlerinde 8 bine yakın kişinin öldüğü belirtiliyor.

Birleşik Krallık’ta hastanede ölenlerin sayısında gerileme yaşanırken, bakımevi ve evlerinde ölenlerin sayısında hızla bir artış yaşanıyor. Toplam ölümlerin en az dörtte birinin bakımevlerinde yaşandığı kaydedildi.

Hükümet, baskılar olmadan bu yeni rakamları açıklamazken, açıkladığı sayılara bakıldığında, ölüm sayılarında biz gizleme çabasının olduğu ortaya çıkıyor. Hükümet, baskılar sonucu 29 Nisan’da bakımevleri ölümlerini açıkladı ve o tarihe kadar bakımevlerinde yaklaşık 4 bin kişinin ölüdüğünü açıkladı. Bugün yapılan açıklamada ise yaklaşık 2 bin kişinin daha hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bir çok çevre, bu sayının da doğru olmadığı ve gerçek sayının çok daha fazla olduğu belirtiliyor.

ABD’den sonra dünyada en çok kişinin hayatını kaybeden 3. ülke Birleşik Krallık.

ETNİK AZINLIKLARDA BÜYÜK KAYIP

Birleşik Krallık’ta toplam 12 milyon kişi etnik azınlıklardan oluşuyor. Pandemi ile birlikte yaşanan ölümlerin önemli bir bölümünün etnik azınlıklar arasında olduğu belirtiliyor. Bu durumun araştırılması için meclise önerge verilirken, toplam ölümlerin en az yüzde 17’sinin etnik azınlıklar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Yapılan açıklamalarda, özellikle Kıbrıslı toplumun yüzde 5’inin hayatını kaybettiği yönünde. Hem Türk ve hem de Rum göçmenlerin en çok etnik azınlıklar içinde kayatını kaybeden kesimlerden biri olduğu belirtiliyor.

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