Kanser ve verem hastası mahpus Mehmet Salih Filiz: Lütfen sesimi duyun

İzmir Ödemiş T Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan; kalın bağırsak kanseri, kemik erimesi ve tüberküloz hastası Mehmet Salih Filiz (23), ağabeyi Şehmuz Filiz ile yaptığı telefon görüşmesinde “Lütfen sesimi duyun” çağrısını dile getirdi. Sağlık durumunun iyi olmadığını belirtti.

Kardeşinin 1 Mayıs tarihinden itibaren yoğun ishal ve kanamasının olduğunu ifade eden ağabeyinin aktarımlarına göre Mehmet Salih Filiz şunları söyledi:

“Koğuş arkadaşlarım durumun ciddiyetinden dolayı çok çaba sarf ediyor. Cezaevi yönetimine müdahale edilmesi gerektiğini dile getirseler de dikkate alınmıyor. Gardiyanlar ‘Alın bunu kanayan yerlerini pansuman yapsın idare edin’ diyor. Belirli vardiyadaki gardiyanların tavrı bana karşı sürekli böyle ve sürekli sözlü alay ediyorlar. Hastaneye götürülürsem 14 gün boyunca hücrede karantinada kalacağım. Sağlığım gereği karantinada kalamam. Çünkü ani kanamalar ile birlikte baygınlıklarım oluyor. Cezaevi yönetimine tüm sorumluluğu üstüne alıp koğuş arkadaşlarından birinin karantina sürecinde yanında kalması için dilekçe verdik ama bu da kabul edilmedi. Herkes lütfen sesimi duysun.” (İzmir/MA)

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