Emek Partisi: Ya salgın ve kapitalizm ya devrim ve sosyalizm!

Emek Partisi Ankara, Kocaeli ve Hatay il örgütleri, Türkiye devrimci gençlik hareketi önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Açıklamalarda koronavirüs salgını koşullarında Denizlerin itirazının daha açıklıkla görüldüğü vurgusu yapılırken sosyalizm inşa edilene dek mücadele edileceği sözü verildi.

"EMEKÇİLERİN HAKLARININ YERİNE SALGIN FIRSATÇILIĞI"

Emek Partisi Ankara İl Başkanı Fikret Arslan, açıklamasında “Virüs salgını fırsat bilinerek, en temel işçi haklarına saldırmaktan en karmaşık ekonomik sorunların halkın aleyhine çözümüne kadar, burjuvazinin çıkarlarına hizmet edecek politika ve uygulamalara şahit oluyoruz” dedi. Diğer yandan tek adam ve tek parti yönetiminin inşası için de salgının fırsat olarak görüldüğüne dikkat çeken Arslan, “Gazetecilerin, siyasetçilerin, belediyelerin kısacası kendisine biat etmeyenlerin üzerindeki baskı hız kesmeden devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“DENİZLERİN İTİRAZI BİR KEZ DAHA TÜM AÇIKLIĞIYLA ORTAYA ÇIKMIŞTIR”

Salgın koşullarında en gelişmiş kapitalist ülkeler başta olmak üzere, devletlerin burjuvaziye hizmet ettiğini, yaratılan bütün zenginliklerin burjuvazinin emrine sunulduğunu belirten Arslan, “İşçi ve emekçilerin ise hiçbir değerinin olmadığı açığa çıktı. Denizlerin itiraz ettiği ve değiştirmek için yola çıktıkları düzenin halka ve gençliğe vaat edebileceği hiçbir şeyin olmadığı, işçilerin salgına rağmen ölümüne çalıştırıldığı bugünlerde bir kez daha tüm açıklığı ile ortaya çıkmıştır. Tarihimizin bu gözü pek devrimci önderlerinin anıları önünde bir kez daha söz veriyoruz. Ülkemizde ve dünyada emekçilerin eşitlik, barış, refah ve sağlık içinde yaşayacağı koşulları, sosyalizm ile inşa edene kadar mücadelemiz durmadan devam edecektir” dedi.

"YA SALGIN VE KAPİTALİZM YA DEVRİM VE SOSYALİZM!"

Emek Partisi Kocaeli İl Örgütünün açıklamasında ise "Yaşadığımız koşullar, kapitalizmin tüm bu çürümüşlüğünü gözler önüne sererken işçi ve emekçilere, kadınlara, gençlere ise sömürü düzeninden başka bir şey vadetmiyor" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bağımsız, özgür ve eşit bir Türkiye inancının neferleri olan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan; 48 yıl önce 6 Mayıs 1972’de idam edildiler. Son sözlerinde 'Kahrolsun emperyalizm, yaşasın devrim ve sosyalizm' diyerek bizlere anti-kapitalist, anti-emperyalist bir mücadeleyi miras bıraktılar."

"HER KOŞULDA MÜCADELE ETME KARARLILIĞI!"

Salgın koşullarında kapitalist sistemin emekçi halkı ölüm ve açlık ikileminde bıraktığı belirtilen EMEP Kocaeli İl Örgütü açıklamasında, işçilerin ve emekçilerin sömürü politikaları altında ölümle yüz yüze çalışmaya zorlandığı vurgulandı.

"İşsizlik korkusuyla işçi ve emekçiler canları pahasına çalışırken patronlar ve onların temsilcileri ülkenin tüm kaynaklarını yağmalamaya devam ediyor" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünya genelinde salgın koşullarında bile askeri operasyonlar devam ederek emperyalist planlar uygulanırken, ülkelerin sağlık sistemleri çöküyor, eğitim sistemleri her geçen gün niteliksizleşiyor. Sermaye ve temsilcileri tarafından bütçeler, eğitime, sağlığa değil emperyalist operasyonlara ayrılarak sömürü katmerleştiriliyor.

Yaşadığımız koşullar; kapitalizmin tüm bu çürümüşlüğünü gözler önüne sererken, işçi ve emekçilere, kadınlara, gençlere ise sömürü düzeninden başka bir şey vaat edilmiyor. 48 yıl önce Denizlerin açtığı bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesi bugün de aynı yakıcılığı ile başta Türkiye gençliğinin önünde durmaktadır. Onlardan bizlere miras kalan ise her koşul altında mücadele etme kararlılığıdır.

Emek Partisi olarak; ülkenin ve dünyanın içinde bulunduğu koşullarda bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesinden ödün vermeden, tüm Türkiye işçi ve emekçilerini Denizlerin açtığı yoldan, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Yaşasın devrim ve sosyalizm!"

"YUSUF, HÜSEYİN, DENİZ: SÜRÜYOR SÜRECEK MÜCADELEMİZ!"

Emek Partisi Hatay İl Başkanı Mevlüt Bulgur ise yaptığı açıklamada, Denizlerin son sözlerinde vurguladıkları bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin bugün Türkiye gençliğinin gelecek mücadelesi olduğunu ifade etti.

Bulgur; “Tüm Türkiye gençliğini geleceği kazanmak için Denizlerin bizlere devrettiği mücadeleyi güçlendirmeye, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için örgütlenmeye çağırıyoruz. Ve onlar bir dönemin mücadelesine hayatlarını ortaya koyarak, kendileri için hiçbir şey istemeyen bir devrimci fedakarlık ve hiçbir engel tanımayan kararlılıklarıyla sonraki bütün kuşaklara devrimciliğin ne olduğunun örneği oldular. Bunu darağacında da gösterdiler ve son sözlerinde de açıkça ifade ettiler ki; ellerindeki devrim ve sosyalizm bayrağını Türkiye’nin Kürt ve Türk halklarına, her inanç ve milliyetten işçilerine, emekçilerine emanet ederek, halka bağlılıklarını gösterdiler. Bugün onları ve onların şahsında devrim ve sosyalizm mücadelesi uğrunda hayatını veren tüm devrimcileri bir kez daha saygıyla anıyoruz” dedi.

(HABER MERKEZİ)

Denizlerin yoldaşları Aydın Çubukçu ve Mustafa Yalçıner, 6 Mayıs'ta canlı yayında