05 Mayıs 2020 14:17

Emek Partisi: Ya salgın ve kapitalizm ya devrim ve sosyalizm!

68 kuşağının Türkiye devrimci gençlik hareketi önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin 48. yılında Karşıyaka Mezarlığı’nda sembolik bir anma düzenlenecek.

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Emek Partisi Ankara, Kocaeli ve Hatay il örgütleri, Türkiye devrimci gençlik hareketi önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Açıklamalarda koronavirüs salgını koşullarında Denizlerin itirazının daha açıklıkla görüldüğü vurgusu yapılırken sosyalizm inşa edilene dek mücadele edileceği sözü verildi.

    "EMEKÇİLERİN HAKLARININ YERİNE SALGIN FIRSATÇILIĞI"

    Emek Partisi Ankara İl Başkanı Fikret Arslan, açıklamasında “Virüs salgını fırsat bilinerek, en temel işçi haklarına saldırmaktan en karmaşık ekonomik sorunların halkın aleyhine çözümüne kadar, burjuvazinin çıkarlarına hizmet edecek politika ve uygulamalara şahit oluyoruz” dedi. Diğer yandan tek adam ve tek parti yönetiminin inşası için de salgının fırsat olarak görüldüğüne dikkat çeken Arslan, “Gazetecilerin, siyasetçilerin, belediyelerin kısacası kendisine biat etmeyenlerin üzerindeki baskı hız kesmeden devam ediyor” ifadelerini kullandı.

    “DENİZLERİN İTİRAZI BİR KEZ DAHA TÜM AÇIKLIĞIYLA ORTAYA ÇIKMIŞTIR”

    Salgın koşullarında en gelişmiş kapitalist ülkeler başta olmak üzere, devletlerin burjuvaziye hizmet ettiğini, yaratılan bütün zenginliklerin burjuvazinin emrine sunulduğunu belirten Arslan, “İşçi ve emekçilerin ise hiçbir değerinin olmadığı açığa çıktı. Denizlerin itiraz ettiği ve değiştirmek için yola çıktıkları düzenin halka ve gençliğe vaat edebileceği hiçbir şeyin olmadığı, işçilerin salgına rağmen ölümüne çalıştırıldığı bugünlerde bir kez daha tüm açıklığı ile ortaya çıkmıştır. Tarihimizin bu gözü pek devrimci önderlerinin anıları önünde bir kez daha söz veriyoruz. Ülkemizde ve dünyada emekçilerin eşitlik, barış, refah ve sağlık içinde yaşayacağı koşulları, sosyalizm ile inşa edene kadar mücadelemiz durmadan devam edecektir” dedi.

    "YA SALGIN VE KAPİTALİZM YA DEVRİM VE SOSYALİZM!"

    Emek Partisi Kocaeli İl Örgütünün açıklamasında ise "Yaşadığımız koşullar, kapitalizmin tüm bu çürümüşlüğünü gözler önüne sererken işçi ve emekçilere, kadınlara, gençlere ise sömürü düzeninden başka bir şey vadetmiyor" denildi.

    Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bağımsız, özgür ve eşit bir Türkiye inancının neferleri olan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan; 48 yıl önce 6 Mayıs 1972’de idam edildiler. Son sözlerinde 'Kahrolsun emperyalizm, yaşasın devrim ve sosyalizm' diyerek bizlere anti-kapitalist, anti-emperyalist bir mücadeleyi miras bıraktılar."

    "HER KOŞULDA MÜCADELE ETME KARARLILIĞI!"

    Salgın koşullarında kapitalist sistemin emekçi halkı ölüm ve açlık ikileminde bıraktığı belirtilen EMEP Kocaeli İl Örgütü açıklamasında, işçilerin ve emekçilerin sömürü politikaları altında ölümle yüz yüze çalışmaya zorlandığı vurgulandı.

    "İşsizlik korkusuyla işçi ve emekçiler canları pahasına çalışırken patronlar ve onların temsilcileri ülkenin tüm kaynaklarını yağmalamaya devam ediyor" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Dünya genelinde salgın koşullarında bile askeri operasyonlar devam ederek emperyalist planlar uygulanırken, ülkelerin sağlık sistemleri çöküyor, eğitim sistemleri her geçen gün niteliksizleşiyor. Sermaye ve temsilcileri tarafından bütçeler, eğitime, sağlığa değil emperyalist operasyonlara ayrılarak sömürü katmerleştiriliyor.

    Yaşadığımız koşullar; kapitalizmin tüm bu çürümüşlüğünü gözler önüne sererken, işçi ve emekçilere, kadınlara, gençlere ise sömürü düzeninden başka bir şey vaat edilmiyor. 48 yıl önce Denizlerin açtığı bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesi bugün de aynı yakıcılığı ile başta Türkiye gençliğinin önünde durmaktadır. Onlardan bizlere miras kalan ise her koşul altında mücadele etme kararlılığıdır.

    Emek Partisi olarak; ülkenin ve dünyanın içinde bulunduğu koşullarda bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesinden ödün vermeden, tüm Türkiye işçi ve emekçilerini Denizlerin açtığı yoldan, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Yaşasın devrim ve sosyalizm!"

    "YUSUF, HÜSEYİN, DENİZ: SÜRÜYOR SÜRECEK MÜCADELEMİZ!"

    Emek Partisi Hatay İl Başkanı Mevlüt Bulgur ise yaptığı açıklamada, Denizlerin son sözlerinde vurguladıkları bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin bugün Türkiye gençliğinin gelecek mücadelesi olduğunu ifade etti.

    Bulgur; “Tüm Türkiye gençliğini geleceği kazanmak için Denizlerin bizlere devrettiği mücadeleyi güçlendirmeye, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için örgütlenmeye çağırıyoruz. Ve onlar bir dönemin mücadelesine hayatlarını ortaya koyarak, kendileri için hiçbir şey istemeyen bir devrimci fedakarlık ve hiçbir engel tanımayan kararlılıklarıyla sonraki bütün kuşaklara devrimciliğin ne olduğunun örneği oldular. Bunu darağacında da gösterdiler ve son sözlerinde de açıkça ifade ettiler ki; ellerindeki devrim ve sosyalizm bayrağını Türkiye’nin Kürt ve Türk halklarına, her inanç ve milliyetten işçilerine, emekçilerine emanet ederek, halka bağlılıklarını gösterdiler. Bugün onları ve onların şahsında devrim ve sosyalizm mücadelesi uğrunda hayatını veren tüm devrimcileri bir kez daha saygıyla anıyoruz” dedi.

    (HABER MERKEZİ)

    Denizlerin yoldaşları Aydın Çubukçu ve Mustafa Yalçıner, 6 Mayıs'ta canlı yayında

    Denizlerin yoldaşları Aydın Çubukçu ve Mustafa Yalçıner, 6 Mayıs'ta canlı yayında

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    RTÜK Üyesi İlhan Taşcı: Sesini kısamadıkları kanalı kapatacaklar
    SONRAKİ HABER

    Lise öğrencisinden mektup: Öğrencilerin geleceği siyasetçilerin iki dudağı arasında
    YAZARLAR
    Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Seçim beklentisiyle laf üretimi yeter mi?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Öcalan'ın telefon görüşmesi: İktidarın hesapları, Öcalan'ın mesajları

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Kısa çalışma döneminde iş sözleşmesi askıda kabul ediliyor

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    İyi yağlanmış makine

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Makus kaderden kaçış yok

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Futbola dönüş operasyonu
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Kırıkkale'de sıfırlandığı açıklanan Kovid-19 vaka sayısı akraba ziyaretleriyle arttı
    Kırıkkale'de sıfırlandığı açıklanan Kovid-19 vaka sayısı akraba ziyaretleriyle arttı

    Kovid-19 hastalığına yakalanan kişi sayısının sıfırlandığı açıklanan Kırıkkale'de Valilik, son bir hafta içinde akraba ziyaretleri sebebiyle vaka sayısında ciddi artış yaşandığını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: "Normalleşme" takvimi açıklandı | Tüm gelişmeler (5 Mayıs)
    Türkiye'de koronavirüs: "Normalleşme" takvimi açıklandı | Tüm gelişmeler (5 Mayıs)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan tüm gelişmelerini sayfamızda bulabilirsiniz.

    Koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 59 kişi yaşamını yitirdi
    Koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 59 kişi yaşamını yitirdi

    Koronavirüs sebebiyle Türkiye'de son 24 saatte 59 kişi yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 3 bin 520'ye yükseldi. 1832 kişiye daha Kovid-19 tanısı konurken vaka sayısı toplamda 129 bin 491'e çıktı.

    İzmir Barosu: Avukatlığı geri götürecek hiçbir düzenlemeyi kabul etmiyoruz
    İzmir Barosu: Avukatlığı geri götürecek hiçbir düzenlemeyi kabul etmiyoruz

    İzmir Barosu Başkanlığı, Avukatlık Kanunu’ndaki değişiklik tasarısına tepki gösterdi, tarih boyunca avukatlara düşman olan diktatörlerin değil avukatların yanında olduklarını vurguladı.

    Darbe tartışmalarını değerlendiren Seren Selvin Korkmaz: Gündem değiştirme çabası
    Darbe tartışmalarını değerlendiren Seren Selvin Korkmaz: Gündem değiştirme çabası

    Siyaset Bilimci Seren Selvin Korkmaz, darbe tartışmalarına dair “Bunu açık bir gündem değiştirme ve siyaseti bildiği alana çekme çabası olarak görüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

    Ankara Tabip Odası: Salgında diğer sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşanıyor
    Ankara Tabip Odası: Salgında diğer sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşanıyor

    Ankara Tabip Odası, Kovid-19 salgını sürecinde başka kronik hastalıklara sahip yurttaşların virüs kapma endişesiyle hastanelere gidemediğini ve sağlık hakkı erişiminin zorlandığını belirtti.

    GÜNCELLENDİ
    Dolar 7,10’a dayandı, avro 7,67 lira seviyesinde işlem gördü (5 Mayıs 2020)
    Dolar 7,10’a dayandı, avro 7,67 lira seviyesinde işlem gördü (5 Mayıs 2020)

    Dün 7,05'in üzerini gören dolar 7,10 seviyesine yaklaştı. Sabah saatlerinde avro 7,68 lira, sterlin 8,78 lira seviyelerinde işlem gördü.

    Prof. Dr. Sinan Adıyaman: Normalleşmede öncelik ekonomi değil halk sağlığı olmalı
    Prof. Dr. Sinan Adıyaman: Normalleşmede öncelik ekonomi değil halk sağlığı olmalı

    Evrensel'e konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, alışveriş merkezlerinin açılmasında önceliğin ekonomi değil halk sağlığı olması gerektiğini söyledi.

    Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi koronavirüs nedeniyle sembolik yakıldı
    Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi koronavirüs nedeniyle sembolik yakıldı
    dilop’un mayıs-haziran sayısı çıktı
    dilop’un mayıs-haziran sayısı çıktı
    Balkon, kentten bize düşen küçük bir açık hava
    Balkon, kentten bize düşen küçük bir açık hava
    SAHA Derneği: Sanatın dönüştürücü gücüne inancımızı tazelememiz lazım
    SAHA Derneği: Sanatın dönüştürücü gücüne inancımızı tazelememiz lazım
    Müzisyen Hüsnü Arkan korona günlerini anlattı: Asıl dünyayla karşılaştık
    Müzisyen Hüsnü Arkan korona günlerini anlattı: Asıl dünyayla karşılaştık
    Koronavirüs ile dijitalleşen hayatlarımız: İki ayrı dünyada mı yaşıyoruz?
    Koronavirüs ile dijitalleşen hayatlarımız: İki ayrı dünyada mı yaşıyoruz?
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İzmir Barosu: Avukatlığı geri götürecek hiçbir düzenlemeyi kabul etmiyoruz
    İzmir Barosu: Avukatlığı geri götürecek hiçbir düzenlemeyi kabul etmiyoruz

    İzmir Barosu Başkanlığı, Avukatlık Kanunu’ndaki değişiklik tasarısına tepki gösterdi, tarih boyunca avukatlara düşman olan diktatörlerin değil avukatların yanında olduklarını vurguladı.

    Lise öğrencisinden mektup: Öğrencilerin geleceği siyasetçilerin iki dudağı arasında
    Lise öğrencisinden mektup: Öğrencilerin geleceği siyasetçilerin iki dudağı arasında

    Aydın’dan lise öğrencisi yazdı: “Umut hırsızlığının bedelini sınav süresinin 135 dakikadan 165 dakikaya çıkarmaları bunların ve bize dayattıkları sistemin ne kadar aciz olduğunun bir göstergesidir.”

    Denizli'de kurulu bulunan Karbey Tekstil’de iş cinayeti
    Denizli'de kurulu bulunan Karbey Tekstil’de iş cinayeti

    Denizli’de kurulu bulunan Karbey Tekstil Haşıl'da iş cinayeti yaşandı. Bacağı makineye sıkışan İşçi Tunay Karataş hayatını kaybetti.

    İHD İzmir Şubesi: Cezaevlerinde baskıcı yöntemler giderek arttı
    İHD İzmir Şubesi: Cezaevlerinde baskıcı yöntemler giderek arttı

    İHD İzmir Şubesi, kentteki cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin hazırladığı raporu kamuoyu ile paylaştı. Son 4 ayda baskıcı yöntemlerin giderek arttığına dikkat çekildi.

    ZMO İzmir Şube Başkanı Türk: Tarıma pansuman yetersiz, neşter vurmamız gerekiyor
    ZMO İzmir Şube Başkanı Türk: Tarıma pansuman yetersiz, neşter vurmamız gerekiyor

    Pandemi sürecinde tarımsal üretimin büyük darbe aldığını söyleyen ZMO İzmir Şube Başkanı Tevfik Türk, “Desteklemeler pansumandan öteye geçemedi. Halbuki bizim yaraya neşter vurmamız gerekiyor” dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Salgını fırsat bilen patron SF Trade direnişçisi 4 kadın işçiye tazminat davası açtı
    Salgını fırsat bilen patron SF Trade direnişçisi 4 kadın işçiye tazminat davası açtı

    SF Trade patronu, adli tatile rağmen direnişçi 4 kadın işçiye ayrı ayrı “haksız rekabete yol açmak, şirketin bilgilerini paylaşmak” iddialarıyla, 200 bin TL’lik dava açtı.