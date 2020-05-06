06 Mayıs 2020 04:45

Arkadaşlarının ölümü işçilere böyle duyuruldu: Telaş yok kalp krizinden öldü!

Şahinler Metal'de çalışan işçiler, bir arkadaşlarının yaşamını yitirmesi üzerine yönetimin kendilerine, ölümün salgın nedeniyle olmadığını, “Telaş yok, üretime devam” dediğini aktardı.

Kolaj: Evrensel

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    İstanbul’un Tuzla ilçesiyle, Kocaeli’nin Gebze ilçesi sınırında bulunan Şahinler Metal fabrikasında, Eyüp Aldı isimli işçi çalışırken kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Evrensel'e konuşan işçiler ölümün salgın nedeniyle olmadığı belirtilerek “Telaş yok, üretime devam” dendiğini aktardı. İşçinin kronik rahatsızlığı olmasına rağmen neden çalıştırıldığını sorduğumuz firmadan ”Kendisine rapor alması gerektiğini de söyledik, kendisi devam etti. Bize hastalığına dair rapor getirmedi” açıklaması yapıldı. Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Selçuk Karstarlı, fabrikalarda salgın dışında da işçilerin canına mal olan sorunların devam ettiğine dikkat çekti.

    Türk Metal’in örgütlü olduğu fabrikada Eyüp Aldı isimli işçi yaşamını yitirirken, işçilerin bir kısmı ölümün koronavirüs nedeniyle yaşandığını ileri sürdü. Daha sonra işçinin kalp krizi nedeniyle öldüğü belirtilirken, işçilere “Telaş yok üretime devam” içerikli sözlü açıklama yapıldı. İşçiler, işyerinde örgütlü Türk Metal’in konuyla ilgili bir açıklama yapmamasına tepki gösterdi.

    TAVUKTAN ZEHİRLENME ZANNEDİLDİ

    Konuyla ilgili olarak firmanın İstanbul’daki fabrikasını aradık. Bizi Ankara’daki firma merkezine yönlendirdiler. Firma merkezinde görüştüğümüz yetkili, ölüm nedenini sorduğumuzda “Yok yok korona değil, kalp krizi” yanıtını verdi. Ardından görüşmemiz için İstanbul’a yönlendirdi. İstanbul’dan görüştüğümüz İnsan Kaynaklarından Zübeyir Met, ölen işçide yüksek tansiyon ve şeker olduğu bilgisini verdi. İşçinin çalışırken rahatsızlandığını ve tavuktan zehirlenme olduğunu düşünerek hastaneye gönderdiklerini belirten Met, daha sonra sorunun kalple ilgili olduğunu ortaya çıktığını, ameliyata alındığını ancak kurtarılamadığını dile getirdi. Met, işçinin kronik rahatsızlığı olmasına rağmen çalıştırılıyor olmasına ilişkin ise şu açıklamayı yaptı: “Kronik hastalara izin verdik. Bu konuda dikkat ediyoruz. Kendisine rapor alması gerektiğini de söyledik, kendisi devam etti. Bize hastalığına dair rapor getirmedi.”

    İŞYERİ HAZIRLIKLI OLMALI

    Evrensel'e konuşan Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Selçuk Karstarlı, fabrikalarda salgın dışında da işçilerin canına mal olan sorunların devam ettiğini dile getirdi. Ülke genelinde işçiler arasında artan kalp krizine bağlı ölümlere dikkat çeken Karstarlı, “İşyerinde kalp krizine neden olan faktörler olabiliyor. İş yükü, sıcak, işe uygun koruyucu önlemlerin alınmaması, kıyafetlerin verilmemesi… Bunu tetikleyebiliyor. Ya da banka ve sigortacılık sektöründe daha fazla görülen mobbing kaynaklı stres de kalp krizini artıran nedenler” dedi. Kalp krizi işyeri kaynaklı olmasa bile verilen işin o işçiye uygun olup olmadığını incelemekle yükümlü kişinin işveren olduğunu dile getiren Karstarlı, “Ayrıca kalp krizi açısından her işyeri bu gibi durumlar için hazırlıklı olmalı. Sağlık personeli ve ilk yardım eğitimi almış personel gerekir. İşyeri kaynaklı olmasa bile uygun müdahale edildiğinde işçi hayatta kalabilir” diye konuştu.

    TEK SORUN KORONA DEĞİL

    İşyerlerinde yaşanan iş cinayetleri sonrası “İşe devam ediyoruz” açıklamalarının yapıldığını hatırlatan ve bu açıklamalara tepki gösteren Karstarlı, bunun sadece hak-hukuk değil, insani bir problem olduğunu ifade etti. Koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümleri de iş cinayeti olarak kayıt altına aldıkları bilgisini veren Karstarlı şöyle devam etti: “Ama tek mesele koronavirüs, başka problem yokmuş gibi yaşananlara göz yumulamaz. Biz biliyoruz ki her yıl 2 binden fazla kişi iş cinayetinden ve sayısı bilinmeyen kadar meslek hastalığından ölüyor. İş yavaşlamış gibi gözükebilir ama çalışan yerlerde aynı sorunlar sürüyor. Mesela bir taş ocağında sokağa çıkma yasağı olduğu gün işçi öldü. Bunlar görmezden gelinemez.” (İstanbul/EVRENSEL)

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