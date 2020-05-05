05 Mayıs 2020 12:58

Denizli'de kurulu bulunan Karbey Tekstil’de iş cinayeti

Denizli’de kurulu bulunan Karbey Tekstil Haşıl'da iş cinayeti yaşandı. Bacağı makineye sıkışan İşçi Tunay Karataş hayatını kaybetti.

Tekstil fabrikası

Fotoğraf: DHA/Arşiv

Denizli Organize Sanayi'deki bir tekstil fabrikasında iş cinayeti yaşandı.

Karbey Tekstil Haşıl'da bacağı makineye sıkışan İşçi Tunay Karataş yaşamını yitirdi. İş arkadaşlarının yardımı ile makine durdurulurken olay yerine gelen sağlık ekipleri Tunay Karataş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İşçinin cesedi otopsi için morga kaldırıldı. (Denizli/EVRENSEL)

Denizli'de iş cinayeti: Taş taşıma bandından düşen kaynak ustası hayatını kaybetti

Denizli'de iş cinayeti: Taş taşıma bandından düşen kaynak ustası hayatını kaybetti

Denizli'de iş cinayeti: Bir işçi yaşamını yitirdi

Denizli'de iş cinayeti: Bir işçi yaşamını yitirdi

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EGE HABERLERİ
Denizli'de kurulu bulunan Karbey Tekstil’de iş cinayeti

Denizli'de kurulu bulunan Karbey Tekstil’de iş cinayeti

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