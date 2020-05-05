Kovid-19 tehlikesi altında 70 lira yevmiyeye çilek hasadı

Aydın'da Kovid-19 salgınına rağmen oturacak yer bile bulamadıkları servislerle çilek hasadına giden tarım işçisi kadınlar, hem hastalık hem de geçim kaygısı duyuyor.