Denizli'de kurulu bulunan Karbey Tekstil’de iş cinayeti
Denizli’de kurulu bulunan Karbey Tekstil Haşıl'da iş cinayeti yaşandı. Bacağı makineye sıkışan İşçi Tunay Karataş hayatını kaybetti.
Fotoğraf: DHA/Arşiv
Denizli Organize Sanayi'deki bir tekstil fabrikasında iş cinayeti yaşandı.
Karbey Tekstil Haşıl'da bacağı makineye sıkışan İşçi Tunay Karataş yaşamını yitirdi. İş arkadaşlarının yardımı ile makine durdurulurken olay yerine gelen sağlık ekipleri Tunay Karataş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İşçinin cesedi otopsi için morga kaldırıldı. (Denizli/EVRENSEL)
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