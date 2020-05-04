Kocaeli Dersimliler Derneği: Dersim Katliamı'na ilişkin arşivler açılsın

Kocaeli Dersimliler Derneği, Dersim Katliamı kararının 83’üncü yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

"Gerçek bir 'birlik ve beraberlik', Dersim 37/38 acısı ile yüzleşmeden, bu yarayı onarmadan mümkün değildir" denilen açıklamada, talepler bir kez daha sıralandı.

Kocaeli Dersimliler Derneği Şube Başkanı Ruhi Çelik imzalı yapılan açıklamada, "Dersim37/38 sadece Dersimlilerin değil, ülkemizde ve dünyada yaşayan herkesin meselesidir ve derdidir. Bu sebeple Dersim'de devlet eliyle yaşatılan bu tertele, bugüne kadar yine yalan ve hileyle üstü örtbas edilmek istendi. Bu yalan perdesini yırtıp atmak Türkiye halklarının ortak çabasıyla ancak mümkündür" denildi. Katliam dosyasının açılmasını talep eden Çelik, "Devletin olanaklarını elinde bulunduran bugünkü siyasilerin 'ileri demokrasi' adına yapacağı en büyük iyilik Dersim dosyasını siyasi malzeme olarak tutmadan tarihimizin en önemli kara kutusu olan dosyasının açılmasını sağlamasıdır" dedi.

"Dünyada pek çok örneği vardır; bu sebeple kurumsal olarak TBMM geçmişte yaptığı bu büyük hatayı bir kanunla düzeltmeli ve çıkarılacak bu yeni kanunla aşağıdaki taleplerimizi yerine getirmelidir" diyen Çelik, taleplerini şöyle sıraladı:

Arşivler açılsın.

Dersim ismi iade edilsin.

Dersim halkından resmi olarak özür dilensin.

Sürgünler, kayıplar ve evlatlık alınan çocukların listeleri açıklansın.

Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerleri açıklansın.

Dillerimize ve Kızılbaş Alevi inancımıza özgürlük tanınsın.

Dersimde Doğanın talanına yol açacak projeler iptal edilsin.

(Kocaeli/EVRENSEL)

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