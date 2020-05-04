Tez-Koop-İş Sendikası: Salgın kontrol altına alınmadan AVM’ler açılmamalı

Tez-Koop-İş Sendikası tarafından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine yapılan çağrıda, “Salgın kontrol altına alınmadan AVM’ler açılmamalı ve burada çalışan yüz binlerce işçinin iş ve gelir güvencesi mutlaka korunmalıdır” denildi.

Yüksek yayılma özelliği olan bir virüse karşı, salgından korunmanın önemli koşullarının kişisel hijyen, “evde kalmak”, izolasyon ve fiziksel mesafeyi korumak olduğu, hem Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem de Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerince sürekli olarak dile getirildiği belirtilen açıklamada; “Salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte yüzbinlerce insanın çalıştığı ve milyonlarca insanın alışveriş yaptığı AVM’ler gecikmeli de olsa zamana yayılarak kapatılmıştır. Bugün salgınının yayılımında kimi azalmalar olmasına rağmen Alışveriş Merkezlerinin (AVM) önümüzdeki günlerde açılabileceği planı gündeme getirilmektedir. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada AVM’leri 11 Mayıs tarihinden itibaren kontrollü açmaya hazırlandıkları bunun için Bilim Kurulu’nun onay vermesi gerektiği dile getirilmiştir” denildi.

“EN ÖNEMLİ ÖNLEM AVM’LERİN AÇILMAMASIDIR”

Yapılan açıklamaların salgın gerçeğinin yarattığı olağanüstü riskleri dikkate alan açıklamalar olmadığının altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Çünkü salgın normal bir seyirde ilerlemezken AVM’lerin açılması “normalleşme” adına atılmış bir adım olmayacaktır. Çünkü salgın kontrol altına alınana kadar tedbirli davranılması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu üyeleri tarafından yapılan açıklamalarda belirtildiği gibi önlemlerde en ufak bir gevşeme, duraksama ya da ihmal tabloyu tümüyle tersine döndürebilecektir. AVM’ler için alınacak hiçbir önlem yeterli değildir. En önemli önlem AVM’lerin açılmamasıdır.”

“AVM’LER, SALGININ YAYILIMI AÇISINDAN CİDDİ RİSK ALANLARIDIR”

Zorunlu çalışmaların yapıldığı işyerlerinde önlemlerin ve kişisel koruyucuların yetersizliğine, yemekhanelerde ve personel servislerinde fiziki mesafenin mümkün olmadığına ilişkin pek çok olumsuzluk varken zorunlu mal ve hizmet üretiminin yapılmadığı AVM’lerin açılmasının doğru olmayacağı vurgulanan açıklamada, “Salgın kontrol altına alınmadan, her gün binlerce insanın geldiği, yüzlerce işçinin aynı alanda yan yana çalıştığı AVM’ler, salgının yayılımı açısından ciddi risk alanlarıdır. AVM’lerin açılmasının toplum sağlığı için oluşturacağı risk ve tehlikeler kamuoyu ile paylaşmalıdır. Salgın kontrol altına alınmadan AVM’ler açılmamalı ve burada çalışan yüzbinlerce işçinin iş ve gelir güvencesi mutlaka korunmalıdır. Buralarda çalışan işçilerin ücret ve ücrete bağlı sosyal hakları ile yürürlükteki tüm kazanımları devlet tarafından güvence altına alınmalıdır” denildi. (HABER MERKEZİ)

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