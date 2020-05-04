İş bırakma hakkını kullanan işçilere ahlaksızlık yaftası

Hükümete yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaatın, koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemlerin alınması talebiyle iş bırakan Mardin’deki demiryolu işçilerini, “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nedeniyle fesih” anlamına gelen 29 numaralı kodla işten attığı ortaya çıktı.

İşçilerden birinin “SGK İşten Ayrılış Bilidrgesi”ni Twitter hesabından paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Cengiz İnşaat mağduru işçiler, 29 kodu yüzünden işsizlik maaşından da faydalanamıyor. İŞKUR başvurularını reddediyor. Çaresizler. Gece gündüz çalıştılar, karşılığı 29 kodu oldu! Hak talebi, korona günlerinde iş yüklerinin ağırlaşmasına itiraz etmek mi ahlaksızlık oluyor? Yeni iş başvurularında da 29 kodu emekçilerin karşısına engel olarak çıkacak. Tek suçları, grev haklarını kullanmaları” dedi.

Diyarbakır-Mardin Mazıdağı Demiryolu Hattı yapım işini üstlenen Cengiz İnşaat’ın Mazıdağı’ndaki şantiyesinde işçiler, koronavirüs günlerinde iş yüklerinin ağırlaştığı, çalışma saatlerinin uzatıldığı, uzun süredir bekledikleri zammın ücretlerine yansıtılmadığı için 14 Nisan akşamı itibariyle iş bırakmıştı.

Şirket yönetimi ise 15 Nisan gecesi 100’den fazla işçiyi jandarma eşliğinde şantiyeden çıkarıp işlerine son vermişti.

29 KODU NEDİR?

SGK işten çıkış bildirimi kodlarından 29 numaralı kodun karşılığı İş Kanunu 25/2 bendi olarak biliniyor. Bu koda göre işçi ‘ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller’ nedeniyle işten çıkarılıyor. 29 numaralı kodla işten çıkarılan bir işçiye herhangi bir tazminat ödenmiyor, işsizlik ödeneğinden yararlanması engelleniyor. İşçinin sigorta geçmişine not olarak düşüldüğü için, işçinin başvuru yaptığı her firma bu kodu görüyor. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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