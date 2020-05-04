Milletvekili Ayhan Barut, DHMİ'deki atamalarla ilgili yeni sorular gündeme getirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğündeki büyük tepki çeken atama, tayin, terfi ve görev değişiklikleriyle ilgili konuştu.

DHMİ'deki skandal atamalarla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdikten sonra Türkiye'nin her yerinden benzer şikayetlerin geldiğine dikkat çeken Barut, "Atama yönetmeliği, görevde yükselme sınavları ve hukuk çiğnenerek yapılan atamalar vicdanları yaralamayı sürdürüyor. DHMİ çalışanları ve yurttaşlarımızı mağdur eden, haksız, hukuksuz, liyakatsiz atamalar Hakkari'den İzmir'e her yerde yapılmıştır. Artık bu haksızlığa, adaletsizliğe, adam kayırmaya ve torpile son verilmelidir" dedi.

SKANDAL MECLİS'E TAŞINDI

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, geçtiğimiz hafta DHMİ'de yaşananları Meclis gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren Barut, "Devlette liyakati değil, partizanlığı, ahbap çavuş ilişkilerini, yandaşlığı, cemaat, tarikat ve yakın gördüğü sendika öncelikli kayırmacılığı esas alıyorlar. Torpil ve kayırmacı tutumlarıyla büyük haksızlıklara yol açıyorlar. Neredeyse devletin her kurumunu tek adam yönetimlerine özgü şekilde 'aile şirketi' gibi yönetiyorlar. Atama, görevde yükselme ve yer değişikliklerinde de çok açık ve net biçimde kanun, kural, liyakat, hak, hukuk ve yönetmelik tanımadan kayırmacılık ve ayrımcılık yapıyorlar. DHMİ'de yapılan atamalara ve işletilen sürece ilişkin pek çok hukuksuz, yandaş, kayırmacı tutum ve tercihlerde bulunulduğuna dair iddialar başta kurum çalışanları olmak üzere herkesi rahatsız ediyor. Kanun, yönetmelik, prosedür ve kural dışı olarak yaşanan olumsuzlukların ve haksızlıkların, kanun ve yönetmelik dışı atamaların, hukuksuzlukların önlenmesini, kurum içinde yapılan ayrımcılığın sonlanmasını, adaletsizliğin giderilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"HAKSIZLIĞA DUR DENMELİ"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un DHMİ'de yaşananlarla ilgili Meclis'e soru önergesi sunmasının ardından İzmir'den Hakkari'ye dek Türkiye'nin dört bir yanından benzer skandal atama haberleri geldi. DHMİ çalışanlarını mağdur eden ve büyük tepkiye yol açan haksızlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Barut, şunları vurguladı:

"Geçen hafta DHMİ'de yaşanan atama skandallarını Meclis gündemine taşıdıktan sonra ülkemizin dört bir yanında bulunan DHMİ kurumlarından benzer içerikte sayısız şikayetler aldık. Başmüdür yardımcılığının yandaşlar için sıçrama tahtasına döndürüldüğü, torpilin, adam kayırmacılığın, liyakatsizliğin ve adaletsizliğin normal sayıldığı anlayışı kabul etmiyoruz. Bir memurun dört saatliğine başmüdür yardımcısı olarak atanıp müdür kadrosuna getirilmesine kayıtsız kalamazdık. Atama yönetmeliğinin çiğnenmesine, görevde yükselme sınavı yapılmadan yandaşın şef ve müdür olarak atanmasına göz yumamazdık. Bu haksızlıklara dur denilmeli."

"KARDEŞ VE YEĞENLERE KIYAK ATAMA"

Ayhan Barut, yeni skandalları şöyle sıraladı: "Yeğenler, kardeşler, yandaşlar, torpilliler kanun, yönetmelik, liyakat göz ardı edilerek müdür ve şef yapılmışlar.

Önceki dönem Tarım Bakanı Mehdi Eker'in yeğeni olduğu söylenen memur A.E.E, 24 Şubat 2020 tarihinde İzmir Havalimanına hangi liyakate ve yeteneğine göre müdür olarak atanıyor?

DHMİ İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ç.G.'nin kardeşi başmüdür yardımcısı olarak atanıp hemen 1 gün sonra şefliğe getirildi mi?

Hakkari Yüksekova Havalimanına başmüdür yardımcısı olarak atanan 3 kişi hemen 1 gün sonra şef olarak ünvan aldı mı?

Ağrı'dan İzmir'e, Isparta'dan Adana'ya çok sayıda yerde buna benzer bir sürü skandal atama ve terfilerden haberimiz var. Bu adaletsizliğe, haksızlığa, hukuksuzluğa son verilmesini, kurum çalışanlarının hakkının yenmemesini, eşitsizliğin artık sona ermesini istiyor, yetkilileri göreve çağırıyoruz." (HABER MERKEZİ)

DHMİ 13 yıldır şube müdürlükleri için sınav yapmamış