DHMİ 13 yıldır şube müdürlükleri için sınav yapmamış

Sayıştay Başkanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) 2018 yılı denetim raporunu tamamladı. Raporda şeflik ve uzmanlık kadroları için “görevde yükselme ve unvan değişikliği” sınavı yapılırken şube müdürlüğü kadrosu için 2007 yılından bugüne hiç sınav yapılmadığı tespit edildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, 2017 yılında 16 kişi, 2018 yılında 5 kişi şube müdürü olarak yönetmeliği aykırı atandı. Sert uyarılarda bulunulan raporda “kuruluş personeli arasındaki çalışma barışını ve kuruluşa duyulan aidiyet duygusunu olumsuz etkileyen sınavsız şube müdürü atama uygulamasına hemen son verilmesi” istendi. Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz “AK Parti tarafından DHMİ’de liyakat bitirilmiştir. Göz göre kul hakkı yenmektedir” dedi. (HABER MERKEZİ)