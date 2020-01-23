23 Ocak 2020 09:47

DHMİ 13 yıldır şube müdürlükleri için sınav yapmamış

Sayıştay’ın DHMİ’ye ilişkin raporunda yönetmeliğe rağmen 2007’den bu yana şube müdürlükleri için sınav yapılmadığı belirlendi. Sayıştay, kurumu sert biçimde uyardı.

Fotoğraf: Google Street View

    • Paylaş

    Sayıştay Başkanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) 2018 yılı denetim raporunu tamamladı. Raporda şeflik ve uzmanlık kadroları için “görevde yükselme ve unvan değişikliği” sınavı yapılırken şube müdürlüğü kadrosu için 2007 yılından bugüne hiç sınav yapılmadığı tespit edildi.

    Cumhuriyet’te yer alan habere göre, 2017 yılında 16 kişi, 2018 yılında 5 kişi şube müdürü olarak yönetmeliği aykırı atandı. Sert uyarılarda bulunulan raporda “kuruluş personeli arasındaki çalışma barışını ve kuruluşa duyulan aidiyet duygusunu olumsuz etkileyen sınavsız şube müdürü atama uygulamasına hemen son verilmesi” istendi. Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz “AK Parti tarafından DHMİ’de liyakat bitirilmiştir. Göz göre kul hakkı yenmektedir” dedi. (HABER MERKEZİ)

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    19 Şubat’ta ilaca yüzde 12 zam yapılması bekleniyor
    YAZARLAR
    A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    “Bedel ödetmek” ve “bedel ödemek!”

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Libya seferinde Berlin durağı

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Metalde greve doğru

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    ÇHD Genel Kurulu

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Destanlar değişmez

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Futbolun içinde bazı şeyler de olmasın
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam etti.

    GÜNCELLENDİ
    Irak’ta dinmeyen öfke, değişmeyen talep: Halk rejimin devrilmesini istiyor
    Irak’ta dinmeyen öfke, değişmeyen talep: Halk rejimin devrilmesini istiyor

    Irak’ta yoksulluk ve yolsuzluğa karşı başlayan, ABD ve İran’a yönelik tepkileri de içererek kitleselleşen protestolar yeniden alevlendi. Halk ilk günkü ‘rejim değişikliği’ talebinde ısrarcı. 

    Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı
    Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı

    Ankara'nın Akyurt ilçesinde 06.42'de 3.8 ve 06.54'te 4.5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

    Dersim'de "Barış" diyenlere soruşturma açıldı
    Dersim'de "Barış" diyenlere soruşturma açıldı

    TSK ve ÖSO'nun Suriye'de Fırat'ın doğusuna düzenlediği operasyona dair açıklama yapan EMEP Dersim İl Başkanı Ergin Tekin ve HDP Dersim eski İl Eş Başkanı Hıdır Çiçek’e soruşturma açıldı.

    Van'daki 3 yıllık eylem yasağının tekrar uzatılmaması için çağrı
    Van'daki 3 yıllık eylem yasağının tekrar uzatılmaması için çağrı

    Van’da 3 yılı aşkın süredir devam eden eylem ve etkinlik yasağının 24 Ocak'ta tekrar uzatılmaması için çağrı yapıldı. Kurum temsilcileri, "Demokratik, barışçıl bir ülke istiyoruz" dedi.

    İzmir'de kitle örgütlerinden Evrensel'e destek: Evrensel doğru yaptığı için hedefte
    İzmir'de kitle örgütlerinden Evrensel'e destek: Evrensel doğru yaptığı için hedefte

    Basın İlan Kurumunun Evrensel’e uyguladığı keyfi ceza ve engellemelere, İzmir’deki kitle örgütleri temsilcileri verdikleri destek mesajlarıyla tepki gösterdi.

    Esenyalı mahallesinde kadınlar Evrensel'e sahip çıktı: Gazete okumak ne zamandır suç?
    Esenyalı mahallesinde kadınlar Evrensel'e sahip çıktı: Gazete okumak ne zamandır suç?

    Esenyalı mahallesinde yaşayan Evrensel okuru kadınlar, Basın İlan Kurumunun Evrensel'e karşı takındığı keyfi tutumu eleştirerek gazetelerine sahip çıktı.

    Buca'da eski eşi tarafından katledilen Büşra Yabaşkul’u kadınlar uğurladı
    Buca'da eski eşi tarafından katledilen Büşra Yabaşkul’u kadınlar uğurladı

    İzmir'in Buca ilçesinde eski eşi tarafından katledilen Büşra Yabaşkul, kadınların dayanışma sloganlarıyla toprağa verildi.

    Dersimli Ozan Mehmet Çapan’ın hayatı belgesele taşındı
    Dersimli Ozan Mehmet Çapan’ın hayatı belgesele taşındı
    Orhan Kemal'in 12 yıl yaşadığı ev, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
    Orhan Kemal'in 12 yıl yaşadığı ev, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
    GÜNCELLENDİ
    Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin kimdir?
    Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin kimdir?
    Ecinniler yayın hayatına başladı
    Ecinniler yayın hayatına başladı
    Sevdiğimize nasıl veda ederiz?
    Sevdiğimize nasıl veda ederiz?
    Lale Plak kapandı
    Lale Plak kapandı
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam etti.

    İzmir'de kitle örgütlerinden Evrensel'e destek: Evrensel doğru yaptığı için hedefte
    İzmir'de kitle örgütlerinden Evrensel'e destek: Evrensel doğru yaptığı için hedefte

    Basın İlan Kurumunun Evrensel’e uyguladığı keyfi ceza ve engellemelere, İzmir’deki kitle örgütleri temsilcileri verdikleri destek mesajlarıyla tepki gösterdi.

    Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Alayont: Tarihi taş binalara sahip çıkılmalı
    Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Alayont: Tarihi taş binalara sahip çıkılmalı

    Denizli'de günümüze kalan taş binaların yıkılma tehlikesine karşı endişesini dile getiren Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Serdar Alayont, tarihi değerlere sahip çıkma çağrısı yaptı.

    Buca'da eski eşi tarafından katledilen Büşra Yabaşkul’u kadınlar uğurladı
    Buca'da eski eşi tarafından katledilen Büşra Yabaşkul’u kadınlar uğurladı

    İzmir'in Buca ilçesinde eski eşi tarafından katledilen Büşra Yabaşkul, kadınların dayanışma sloganlarıyla toprağa verildi.

    CHP’li Süleyman Bülbül: AFAD’ın yaptığı ölçüm neden açıklanmıyor?
    CHP’li Süleyman Bülbül: AFAD’ın yaptığı ölçüm neden açıklanmıyor?

    CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın’da JES’lerin hava kalitesine etkisini belirlemek için yapılan ölçüm sonuçlarının açıklanmamasına tepki gösterdi.

    Manisa'da 4.1 şiddetinde deprem
    Manisa'da 4.1 şiddetinde deprem

    Manisa Yunusemre'de saat 17.46 sularında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.