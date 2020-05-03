Berberi sanatçı ve insan hakları savunucusu Idir hayatını kaybetti

Berberi (Amazigh) müziğini dünyaya tanıtan sanatçı ve insan hakları savunucusu Ḥamid Ceryat, 71 yaşında Paris’te yaşamını yitirdi.

Idir (Berberice Yidir) sahne adını kullanan Ceryat'ın vefat haberini ailesi dün sosyal medyadan duyurdu. Paris’te defnedilen sanatçı için Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Twitter hesabından “Cezayir bir efsanesini kaybetti” mesajını paylaştı.

25 Ekim 1949'da Cezayir Beni Yenni'de doğan Kabiliye halkı üyesi Idir, sanatçı kimliğinin yanı sıra insan hakları savunuculuğu da yapıyordu. 1970'lerden itibaren çalışmalarını tüm dünyada sürdüren Idir, Berberi müziğinin tanınması ve sevilmesini sağlamıştı.

Bir süredir yaşamını sürdürdüğü Fransa'da hayatını kaybedeb Idir, burada müzdarip olduğu hastalık neticesinde hayatını kaybetti.

Kabiliye halkının ana dili olan “Tamazigh”, günümüzde halen konuşuluyor. Kabiliye halkının da içinde olduğu Berberi halkları, anadilleri üzerinden kendilerine ait olan “Amazigh (özgür insanlar)” adını kullanıyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)