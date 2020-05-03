03 Mayıs 2020 16:41
Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ Sivrice'de saat 16.25 sularında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Harita: AFAD
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 16.25 sularında Elazığ Sivrice'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Malatya Doğanyol'a 4 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.
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