EMEP: ‘Her yer 1 Mayıs alanı” sloganının hayat bulduğu bir 1 Mayıs oldu

Emek Partisi İstanbul İl Örgütü koronavirüs salgını günlerinde gerçekleşen 1 Mayıs’ı değerlendirdi. Yapılan açıklamada, “İşçilerin, emekçilerin yaşadıkları sorunlar karşısındaki talepleri ise geçmiş yıllara göre genellikten kurtulup daha net hale geldi. ‘Her Yer 1 Mayıs Alanı!’ sloganının hayat bulduğu bir yıl oldu” denildi. “İşten atmalar yasaklansın!”, “Ücretli izin, yaygın test!”, “Kapitalist sistemin, bozuk düzenin değişmesi” gerektiği taleplerinin ön plana çıktığı belirtilen açıklamada, “Kapitalist sistemi değiştirip işçilerin, emekçilerin sözünü söylediği ve yönettiği Sosyalizmi kurmak için; mücadeleyi yükseltelim” çağrısı yapıldı.

Emek Partisi İstanbul İl Örgütü, pandemi koşullarında gerçekleşen 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Gününü değerlendirdi.

İstanbul açısından uzun yıllardır ilk defa alan tartışmasının olmadığı 1 Mayıs çalışma sürecinin yaşandığı belirtilen yazılı açıklamada, “Salgının başladığı günden itibaren işçilerin emekçilerin yaşadıkları sorunlar karşısında ortaya çıkan taleplerinin yerine getirilmesi için çalışma sürdürüyoruz. Çalışma koşulları geçmiş dönemlerden farklılıklar göstererek zorlaşmış olsa da her nesnel koşul kendi mücadele deneyimlerini ortaya çıkarıyordu” denildi.

Emek Partisi İstanbul İl Örgütü, “Gerçekleştirilebilen her yerde, başta fabrika ve işyerleri olmak üzere sokaklarda, balkonlarda ve sosyal medyada 1 Mayıs’ın kutlanması için çok özel bir çalışma sürdürdük. Üyelerimiz çalıştıkları işyerlerinde ve ilçelerde büyük çaba ve yaratıcılık göstererek 1 Mayıs çalışması gerçekleştirdi. Çıkardığımız ozalit ve afişlerle işçilerin taleplerinin daha görünür olmasını sağlayarak mücadele çağrısı yaptık” dedi. Başta İstanbul İşçi Sendikaları Şubeleri Platformu içerisinde yer alan sendikaların örgütlü olduğu işyerleri olmak üzere onlarca işyerinde 1 Mayıs kutlaması gerçekleştiği hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş, Genel-İş Sendikaları işyerlerinde iş durdurarak işçilerle birlikte kutlama yaptı. Lastik-İş Sendikası basın metni okudu. Türk-İş‘e bağlı TÜMTİS, Deriteks, Belediye-İş, Petrol-İş ve Sağlık-İş, işyerlerinde açıklama yaptı. Hak-İş’e bağlı Liman iş Haydarpaşa Limanı’nda 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi. DİSK’e bağlı Gıda-İş Esenyurt sanayi bölgesinde işçilere 1 Mayıs’ın anlamını ve önemini anlattığı açıklama yaptı. Geçmiş dönemlere göre kutlama ve açıklamalara işçilerin katılım sayısından bağımsız, işyerlerinde ve fabrikalarda işçilerle 1 Mayıs’ın en fazla konuşulduğu ve etkinliklerin yapıldığı bir yıl oldu 2020. 1 Mayıs günü çocukların, kadınların, işçilerin gün boyu özel görseller hazırlayarak katıldığı akşam saat 9’da sokakta, balkonda bulunduğumuz her yerde ses çıkarma eylemi, görsel bir şölene dönüşerek, önemli bir katılımla gerçekleşti. ‘Her Yer 1 Mayıs Alanı!’ sloganının hayat bulduğu bir yıl oldu.”

DİSK’E SALDIRIYA TEPKİ

DİSK Merkez Yönetimi ve şube başkanlarının Taksim’e çelenk bırakmak istemesine salgın sürecini gözetmeden müdahale edilmesi, tek adam yönetiminin sınıf tavrını tekrar gösterdiği ifade edilen açıklamada şu noktalara vurgu yapıldı:

“Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen milyonlarca işçi çalıştırılırken işçilerin mücadele örgütlerinin temsilcilerine anma yapmalarına dahi izin verilmemesi kabul edilemez.

Ülkemizde Covid-19 salgını nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği günden bugüne 1,5 ay geçmesine rağmen hükümet geçmişte olduğu gibi işçilerin lehine bir tek olumlu karar almamıştır. Hükümet bir maske dahi dağıtamayacak kadar acziyet içerisindedir. Önümüzdeki günlerde ekonomik krizin daha da derinleşeceği, işten atmaların daha fazla yaşanacağı süreç bizleri bekliyor. Yaşanacak ekonomik krizin derinleşmesi ile birlikte hükümet ve patronlar işçi ve emekçileri daha fazla yoksulluğa ve açlığa mahkûm etmeye çalışacaklar. Yoksulluk ve açlık işçilerde bunalımlara, travmalara neden olacak ve intihar gibi bireysel çözüm yöntemleri arayışına sürükleyecektir.

Emek Partisi İstanbul İl Örgütü olarak diyoruz ki; bireysel yöntemler sorunlarımızı çözmez. Çözüm, bize böyle bir yaşantıyı reva görenlere karşı mücadele etmek ve yaşadığımız sorunun nedeni olan kapitalist sistemi değiştirmek, yerine işçilerin, emekçilerin sözünü söylediği ve yönettiği sosyalizmi kurmaktır. Gelin hep birlikte 1 Mayıs’ta olduğu gibi başta fabrika ve işyerleri olmak üzere her yerde dayanışma ve mücadelemizi büyütelim!” (İstanbul/EVRENSEL)

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